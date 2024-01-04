中評關注：美專家擔心美國缺乏“中國通”

華盛頓郵報發文稱美國缺乏中國研究專家 中評社華盛頓1月3日電（記者 余東暉）在美中戰略競爭激烈的時候，有美國專家擔心，美國缺乏“中國通”，失去知己知彼的能力。



《華盛頓郵報》言論版今天發表普林斯頓大學政治與國際事務副教授楚克斯（Rory Truex）的文章，題為“美國的中國問題專家都到哪裡去了？”，指美國在中國問題上的專業知識嚴重不足。



楚克斯稱，在美中競爭加劇的時候，美國的教育體系沒有培養足夠多的具有中文能力、在中國有過有意義的生活經歷和深厚的領域知識的美國公民。儘管美國國會無時不在的抑制，但美國政府正主動減少對中國研究的投入。



作為新生代的中國問題專家，畢業於普林斯頓大學和耶魯大學的楚克斯從學習中文開始，上學時每年夏天都到中國去學中文和教英語，攻讀博士和做論文時，三年內曾在北京和湖南做過幾個月的田野調查，還曾經長時間寄住於中國人家庭。他說，這些經歷使他覺得差不多對中國有了一些瞭解，即便如此也僅限於狹窄的領域。



楚克斯表示，對於下一代美國研究中國的學者來說，這條路幾乎已不存在，或者即使存在也充滿了太多的顛簸和坎坷，幾乎不值得走下去。美國的中國研究在衰落，學習中文的美國學生少了，在中國度過有意義時間的人也更少了。