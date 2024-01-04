壓茬推進全國統一大市場建設

中評社北京1月4日電／近期召開的中央經濟工作會議提出，加快全國統一大市場建設，著力破除各種形式的地方保護和市場分割。2023年以來，國務院兩次召開常務會議，部署安排全國統一大市場建設；在國務院辦公廳先後兩次組織的推動經濟持續回升向好督查調研、推動高質量發展綜合督查中，全國統一大市場建設均作為重點內容。一系列工作安排緊鑼密鼓、壓茬推進、力求實效，從中可見建設全國統一大市場工作的重要性和迫切性。



市場是全球最稀缺的資源。我國擁有14億多人口、4億多中等收入群體，是全球超大規模且最有增長潛力的市場。但也要清醒看到，我國市場還大而不強。用足用好超大規模市場優勢，必須加快建設全國統一大市場，促進商品要素在更大範圍暢通流動，促進國內國際市場高效聯動。這是暢通國內大循環、推動構建新發展格局的必然要求，也是釋放內需潛力、鞏固經濟回升向好基礎的重要抓手。



2023年，各地區各部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，著力解決了一批地方保護和市場分割的突出問題，一系列推動市場高效聯通的重點任務見到成效，重點領域改革加力推進並取得積極進展，對於優化營商環境、降低交易成本、穩定市場預期、支撐經濟增長發揮了積極促進作用。



建設全國統一大市場，關鍵在於通過統一的基礎制度規則、統一聯通的市場設施、統一的要素資源市場、統一的商品服務市場、統一的市場監管以及破除地方保護，建設高效規範、公平競爭、充分開放的超大規模市場。這是一項系統工程，也是長期工程，雖已取得階段性積極進展，但存在的問題還有不少，改革需要持續深化。



當前，民營企業在要素獲取、市場准入、產權保護、公平競爭等方面仍面臨諸多制約；高標準市場體系還不健全，行業壁壘、地方保護和區域分割、低水平惡性競爭仍不同程度存在。例如，有的地方在市場准入、政府採購、招投標等環節，對不同所有制、不同規模、不同地區的經營主體有著或明或暗的區別對待。又如，有的地方在招商引資時，搞內卷式競爭甚至挖墻腳式招商，扭曲了資源配置和價格信號，影響了地區間公平競爭。



推動全國統一大市場建設取得更大實效，要堅持立破並舉、標本兼治，既要拆籬笆破障礙，也要明規則“換土壤”。一方面，要把不利於全國統一大市場建設的各種制約障礙破除掉。繼續深入開展市場分割、地方保護等問題專項整治，著力打通制約全國統一大市場建設的堵點和卡點。另一方面，要把有利於全國統一大市場建設的各項制度規則立起來。加快完善市場准入、產權保護和交易、數據信息、社會信用等方面的基礎性制度，推動社會信用建設法、公平競爭審查條例出台，積極穩妥推進財稅、統計等重點領域改革。加大先行先試探索力度，鼓勵京津冀、長三角等率先開展區域市場一體化建設，在健全市場制度規則、完善市場基礎設施、共享物流發展成果、強化跨區域市場監管協作等方面積極探索創新，為全國提供可復制推廣的經驗。



來源：經濟日報 作者：金觀平



