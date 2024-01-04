不要誤讀註冊資本認繳新規

中評社北京1月4日電／新年開工第一天，不少企業陷入了焦慮：新公司法規定自公司成立之日起5年內繳足註冊資本金，要不要趕緊補繳？代理企業註冊的公司最忙碌，新法出台第一個晚上就有不少業務員催著所服務的企業抓緊辦理補繳、減資業務；代理知識產權的公司，借機宣傳以知識產權等無形資產作價出資；還有些自媒體炒作營商環境“收緊”了。一時間，好端端的新公司法變成了牟利機會，調子有唱歪的嫌疑。這種人為製造的緊張氛圍，大可不必。



對於想註冊企業的創業者，新公司法留出了5年的認繳期限。調查顯示，我國小微企業平均壽命在3年至5年，企業有足夠的時間來考慮如何繳納註冊資本金。如果企業經營狀況良好，繳足資本金有利於向合作夥伴、目標客戶展示自己有能力、有信心長期經營；如果經營不善，無需等到繳足資本金，可能企業就注銷了，企業不會增加太多負擔。



對於已註冊的存量企業，市場監管部門明確表示將研究為存量公司設定一定年限、較為充裕的過渡期，分類分步、穩妥有序調整存量公司出資期限。企業經營者切勿輕信代理機構的說辭，不妨靜待具體措施出台。



註冊資本認繳新規堵住了盲目認繳、天價認繳、期限過長等漏洞，新註冊企業會更加理性，那種將註冊資本金設置為上萬億元的初創企業應該不會再出現了，實際上有利於優化企業經營環境、保障交易安全、保護債權人利益。更客觀的企業經營數據，也便於政府瞭解企業實際狀況，制定更有針對性的經濟政策。認繳制追加的這根“鬆緊帶”，看似緊了，實則讓營商環境這件“衣服”更合體，更符合企業實際經營需要，適應中國經濟高質量發展需求。



新公司法的影響，長期看是利好。但在過渡期內，要關注可能出現的企業減資潮。過去10多年，有部分企業隨意設置資本金，新法生效後，則大概率要減資。公司在調整出資數額、出資期限時，需要召開股東會會議、協調股東關係、修改公司章程，並非易事。登記機關在依法要求調整前，應當注意聽取企業的說明和意見，有效減少對經營主體的短期集中衝擊，更好提振企業發展信心，穩定社會心理預期。



還需妥善應對可能出現的企業注銷量上升、存量下降。新公司法實施後，一批長期經營不善或者未開展經營的“僵屍”企業可能會注銷，讓企業數據產生波動。對此，應有心理準備，理性看待、積極應對。



類似情況曾經發生過：2000年，原國家工商行政管理局對歷年查無下落、名存實亡的個體工商戶登記數據進行了清理並“剔除”。這一動作，客觀上表現為全國個體工商戶數量從1999年登記的3160萬戶降到2000年的2571萬戶，下降了589萬戶。



數據雖然暫時不好看，但所登記的數量比較準確地反映了個體經濟發展的現實情況，有利於國家制定更精準的幫扶政策。經過幾年調整，自2005年起，個體工商戶數量下降的狀況得到改變，出現正增長，個體工商戶從2005年底的2463.9萬戶發展到2023年的逾1.2億戶。



中國市場為各類經營主體提供了廣闊舞台，企業數量短期波動不會改變中國經濟長期向好的基本趨勢。截至2023年11月底，我國企業數量已達4839萬戶，在企業數量合理增長的基礎上，要更加注重企業質量的有效提升。為了更好地服務企業，相關部門應當為有注銷需求的企業提供便捷通道，把那些有能力、有意願經營的企業篩出來、留下來，通過營造公平有序競爭的市場環境，讓他們發展得更好，為中國經濟的持續穩定增長注入更強動力。



來源：經濟日報 作者：佘穎



