有效推動配售型保障性住房建設

中評社北京1月4日電／2023年12月28日，深圳市首批1萬多套配售型保障性住房集中開工。這是2023年我國提出發展配售型保障性住房以來，全國範圍內首次較大規模的集中開工，打響了推動配售型保障性住房發展的第一槍。配售型保障性住房的規劃建設，將對完善我國住房保障體系，解決好大城市“夾心層”的住房問題，拉動經濟增長起到重要作用。



加快保障性住房等“三大工程”建設，是黨中央作出的重大決策部署，規劃建設配售型保障性住房是“三大工程”的重中之重。配售型保障性住房既是解決人民群眾急難愁盼問題的重大民生工程，又有利於帶動房地產投資建設，穩定宏觀經濟大盤。配售型保障性住房是推動建立房地產業轉型發展新模式的重要路徑，不僅有助於加快解決工薪收入群體住房困難，穩定工薪收入群體住房預期，也有助於為落實“房住不炒”定位提供住房支撐，並發揮促進經濟發展、改善城市面貌、推動城市高質量發展、創造實現全體人民共同富裕更好條件等一舉多得的作用。



配售型保障性住房的保障對象是“夾心層”。這項工作是《國務院關於規劃建設保障性住房的指導意見》中明確的，按照保本微利原則配售給普通工薪收入群體的保障性住房。當前，城市居民住房困難矛盾主要集中在大城市特別是一二線城市。這些城市住房存在結構性供給不足，由於房價高，形成大量“夾心層”，買不起商品住房。例如，廣州1000萬戶籍人口中，還有200萬無房戶。加大保障性住房建設和供給，讓工薪收入群體逐步實現居者有其屋，是解決“夾心層”群體住房困難、緩解廣大工薪收入群體，特別是新市民、青年人買不起商品住房而焦慮的根本路徑。在我國住房保障體系中推出配售型保障性住房，是一項具有中國特色的住房保障模式改革，其最終要達到的目標是讓大家都有一次購買保障房的機會。



城市管理者對這項工作負主體責任。城市政府在國土空間規劃中統籌落實用地規模、布局，合理把握建設規模和節奏，並制定年度建設籌集計劃，優選建設實施主體。每個項目都將成立專門、獨立的項目公司，專職負責該項目建設運營。項目公司與其他融資平台公司之間嚴格隔離，人、財、物都獨立。將探索建立“指揮部+公司”工作機制。“指揮部”由城市政府領導牽頭，各相關部門領導參加，及時研究解決工程項目建設中的各種具體問題。項目公司則可按市場化、法治化原則開展工作，確保項目高質量建成竣工、交付配售。



配售型保障性住房應以需定建，穩慎有序。城區常住人口300萬以上的大城市可率先探索實踐。城市政府綜合考慮當前供需缺口與未來工薪收入群體增長趨勢，科學確定短期、中期、長期建設規模，在此基礎上設定年度建設計劃，避免重復建設造成浪費。當前建設保障性住房的主要目標是兜牢底線，為有需要但又買不起商品房的工薪收入群體提供基本住房。對住房保障對象要綜合其收入、社保、個稅、戶籍等因素排序，從最困難的群體做起，逐步覆蓋到全體，這是一個長久且艱巨的工程。



配售價格將科學確定。配售型保障性住房以劃撥方式供應土地，僅支付相應的土地成本。將按照職住平衡原則，優先安排在交通便利、公共設施較為齊全的區域，防止因位置偏遠、交通不便等造成房源長期空置。此外，還應充分利用存量土地和房屋建設籌集。利用現有存量土地和房屋建設保障性住房，一方面可以切實降低土地成本，從而降低保障性住房配售價格；另一方面這些存量土地和房屋往往處於區位較好的地塊，配套設施較為健全，有利於實現職住平衡。同時，還可以盤活利用閑置土地和房屋，避免重復建設造成浪費。配售價格按基本覆蓋劃撥土地成本和建安成本，外加適度合理利潤的原則測算確定，配售價格與目前大城市商品房相比明顯降低，可讓工薪收入群體“買得起房”。



我們期待，配售型保障性住房加快項目進度，確保工程質量，打造高效工程、優質工程、安全工程。配售型保障性住房須建立完善建設配售管理制度，因地制宜出台實施辦法和配套政策。也須科學編制規劃計劃，加強項目謀劃和儲備，形成“實施一批、儲備一批、謀劃一批”的項目滾動推進機制，接續做好保障性住房供給。有關城市宜抓緊完善各項配套支持政策，推動更多配售型保障性住房項目落地實施，形成實物工作量，讓人民群眾切實感受到城市建設保障性住房的成效。



來源：經濟日報 作者：亢舒



