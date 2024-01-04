趙少康喊話　侯當選邀柯、郭討論“內閣”人事

趙少康接受網路節目“董事長開講”專訪（截自“董事長開講”YouTube直播畫面) 中評社台北1月4日電／2024大選倒數9天，中國國民黨大選候選人侯友宜副手趙少康3日晚間接受《美麗島電子報》董事長吳子嘉的網路節目專訪。趙少康表示，若讓民進黨賴清德當選“搞不好他還鬥爭蔡英文”，如同賴清德要公開高端疫苗資料。針對陳水扁特赦議題，趙認為要專案討論。



趙少康提到，侯友宜談聯合政府，但最早喊的是柯文哲，柯說自己被騙第一次，不能被騙第二次。如果他跟侯友宜當選，甚至會找民眾黨柯文哲、鴻海創辦人郭台銘一起來討論“內閣”人事，包括“行政院長”一職的人選都可以討論，不只侷限在部會首長而已。這是他個人意見，相信侯友宜一定也希望多點人進來。



趙少康昨晚接受“董事長開講”專訪，談及侯友宜曾受專訪時提及當選後籌組聯合政府，他再拋出，選後把民眾黨候選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘請來，“行政院長”都可以討論。趙強調，這是個人意見，但相信侯友宜也希望多點人進來。



國民黨台北市“立委”候選人徐巧芯在節目中提出，賴清德在元旦記者會中，被蔡英文打臉，好像小孩聽訓，但現在蔡英文還能教訓賴清德，若賴當選的會怎麼辦？



趙少康認為，等賴清德當選“搞不好他還鬥爭蔡英文”，就像是賴清德要公開高端疫苗資料。吳子嘉則補充，高端疫苗是“行政院長”陳建仁（英系）負責的，陳建仁原本是要跟他拚“總統”。



趙少康指出，現在選舉要贏，分散就不會贏，個人無所謂。他開玩笑說，他當選對“國家”是好的，他落選對個人是好的，對他太太更好，以大局為考慮，個人小恩小怨不重要，“國家”重要，台灣人民重要，台海和平重要。



觀眾提問陳水扁特赦議題，趙少康認為，蔡英文應該要特赦陳水扁，但她也沒特赦，因為牽涉的問題太大了，所以如果侯康配當選，應該要專案討論，趙說，如果賴清德當選，陳水扁會期待賴的特赦。吳子嘉則向陳水扁喊話，“唯一可能會特赦你的人，就衹有侯友宜、趙少康”。