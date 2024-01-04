李強在湖北調研時強調要推動經濟工作開好局

1月2日至3日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在湖北調研。這是1月2日，李強在宜昌興發集團新廠區，瞭解企業轉型升級情況，察看長江排污口整治和長江岸線騰退情況。（來源：新華社） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強1月2日至3日在湖北調研。他強調，要深入貫徹習近平總書記關於推動長江經濟帶高質量發展的重要指示精神，全面落實中央經濟工作會議部署，以只爭朝夕、奮發有為的精神狀態，從頭抓緊，幹在實處，加快發展新質生產力，在高質量發展上邁出新步伐，推動今年經濟工作開好局起好步。



在宜昌，李強首先來到葛洲壩水利樞紐工程，察看三號船閘及衝沙閘，聽取湖北省長江大保護、三峽水運新通道和荊漢運河規劃等情況匯報。他強調，要牢記習近平總書記“共抓大保護、不搞大開發”重要指示，尊重科學規律，聽取各方意見，加快規劃論證和項目推進，把長江的航運、水利、生態、文旅等綜合效益進一步發揮出來。李強隨後來到興發集團新廠區，瞭解企業轉型升級情況，察看長江排污口整治和長江岸線騰退情況，希望企業進一步用好地方資源優勢，持續推進科技創新，走好生態優先、綠色發展之路。建設中的邦普全鏈條一體化產業園塔吊林立，一派繁忙的景象。李強充分肯定企業專注廢舊電池回收利用、打造循環經濟的做法，勉勵他們下好綠色低碳發展先手棋，不斷向產業鏈價值鏈中高端攀升。



在武漢，李強先後來到長江存儲科技有限責任公司、華工激光工程有限責任公司，參觀企業生產線，深入瞭解閃存芯片研製、激光產業發展等情況，與企業負責人座談。李強對企業創新發展成果表示贊許，強調要進一步發揮企業科技創新主體作用，完善產學研協同創新機制，實施更加精準的支持政策，把科研成果更多更好地轉化為現實生產力。在武漢大學測繪遙感信息工程國家重點實驗室，李強聽取高分對地觀測、北斗導航等重大工程技術研發等情況匯報，對他們取得的成績表示充分肯定，希望他們大力推進多場景應用，集聚整合更多創新資源，在關鍵核心技術攻關上實現更大突破，為國家高水平科技自立自強多作貢獻。



在鄂州，李強來到花湖機場，聽取機場建設發展情況介紹，參觀順豐包裹分揀線。他指出，花湖機場建設國際航空貨運樞紐具有明顯的區位優勢和良好的基礎條件，要進一步提高建設運營水平，充分發揮輻射帶動作用，更好促進長江經濟帶發展、服務構建新發展格局。



李強充分肯定湖北經濟社會發展成就。他強調，中央經濟工作會議對今年經濟社會發展作了全面部署，關鍵在抓好落實，希望湖北深入貫徹習近平總書記關於湖北工作的重要指示精神，銳意進取，埋頭苦幹，以高質量發展的新成效為全國發展大局作出新貢獻。



吳政隆陪同調研。



（來源：新華網）