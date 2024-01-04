鎖定新住民查介選　侯友宜轟民進黨立即道歉

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月4日電（記者 楊騰凱）台“法務部”日前向“行政院”報告境外勢力介入選舉時，竟將新住民列為首位，遭指鎖定新住民查介選。對此，中國國民黨2024候選人侯友宜今日表示，民進黨污名化新住民，污名化去過中國大陸的民眾，這很不應該，民進黨應該立即道歉。



“法務部”上周在“行政院”院會上報告須加強查緝的五大境外勢力新興介選模式時，竟將新住民列為首位，指境外勢力會藉由在台新住民發展組織介選。媒體報導，與會的桃園市副市長蘇俊賓當場提醒，這種標籤新住民的做法有待商榷，民進黨籍台南市長黃偉哲也認為不宜。



侯友宜今日召開“民意沸騰！請問賴清德，人民要的校園安全與司法正義何在？”記者會，並於會後受訪。



侯友宜表示，民進黨把多元社會掛在嘴上，其實都是在騙選票，污名化新住民，污名化去中國大陸的民眾，這是很不應該的事情，民進黨應該立即道歉。



侯友宜指出，我感觸很深，當初“促轉會”就像東廠，我深受其害，說用影射方式殺傷力最強，用公家機器介入選舉，這非常不應該。



侯友宜說，我反對境外勢力介入選舉，但最重要的是，司法機構應該勿枉勿縱，沒有證據不要捕風捉影。



另一方面，侯友宜副手趙少康說，勝選後會找台灣民眾黨柯文哲、鴻海創辦人郭台銘討論“內閣”人選。



侯友宜表示，在藍白合議題裡面，我答應過要成立聯合“內閣”，我這輩子說一就是一，不會改變，我就是最有誠信，所以聯合政府勢在必行，我一定用人唯才，所以請大家集中選票支持侯康配，完成政黨輪替。