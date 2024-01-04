侯友宜怒批蔡蕭只保護加害者　賴閃避談廢死

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月4日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜今日召開記者會，再度質問民進黨賴清德是否主張廢除死刑？未來會不會明確執行死刑？侯友宜批，民進黨蔡英文、蕭美琴都主張廢死，只討論保護加害者的人權，賴清德如今都在迴避此事，在賴明確表態之前，他每天都會對賴提問對廢死的立場。



侯友宜今日召開“民意沸騰！請問賴清德，人民要的校園安全與司法正義何在？”記者會，與會成員包括侯友宜競選辦公室發言人江怡臻、李利貞，以及新北市中小學家長協會理事長董耀琮、退休教師王炯元。



新北日前發生一名國中三年級男同學遭別班學生持彈簧刀刺殺身亡，引發社會震驚。事發過程是兩名學生吵架，沒想到在爭吵過程中其中一人竟突然情緒失控、拿起彈簧刀揮舞攻擊10刀，造成受害者脖子噴血，搶救一夜後仍不治身亡。



受害者家長昨日發表公開信，強調反對廢死，衹有嚴刑才能真正遏止遺憾再次發生。



侯友宜表示，他看受害者家長公開信，感到非常沈重，家長說不能廢死，這都是被害者家屬的痛苦，隨著時間都無法淡化，這樣的苦我看過，我懂，我曾經站在第一線，為被害者找回真相，當初我接觸過好多家屬，執法抓到嫌犯後，我們就是希望公道可以還給被害者家屬。但民進黨政府這幾年可以說是主張廢死，以不執行死刑的方式取代修法廢死，人民眼睛都看得非常清楚，我非常感慨，我們政府曾幾何時竟然這樣保護加害者，讓被害者、家屬不斷受到傷害。



侯友宜指出，我看過好多歹徒手段殘忍，毫無悔改之意，所以我反對廢除死刑，死刑是治安的最後一道防線，對嚇阻犯罪有一定的作用。民進黨蔡英文、蕭美琴都主張廢死，但賴還在迴避，我再問一次，民進黨賴清德是不是主張廢死？會不會明確執行死刑？在賴表態之前，我會對他每天一問。