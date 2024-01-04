賴清德競選影片“在路上”遭疑抄襲　導演否認

民進黨大選候選人賴清德競選總部，推出蔡英文、賴清德及蕭美琴三人合體拍攝的“在路上”競選廣告。(照:賴清德臉書) 中評社台北1月4日電／民進黨2024大選候選人賴清德與副手蕭美琴2日晚間推出競選影片《我們一起，在路上》，一推出便惹出爭議，被質疑抄襲金穗獎得獎作品之嫌，包括廣告標題、拍攝內容、交付車鑰匙等，都與洪楷勛的《路上》有部分雷同。導演羅景壬駁斥，他們採取“公路電影”的表現手法，來自賴蕭的競選主軸“走對的路”。但該片也遭網友惡搞成《在路上吵架翻車》，搭配蔡賴兩人過去因初選惡鬥的畫面。



民進黨賴、蕭競選影片《在路上》被指疑似抄襲第45屆金穗獎的“最佳學生動畫片”《路上》。劇情講述一對父子在高速公路上行走，兒子一路上不停地向爸爸提出問題，直到目的地，兒子才發現爸爸身上的變化。



特別的是，《路上》影片中的人物對白是洪楷勳與父親真實的對話互動，用動畫搭配實際錄音揉合製作。除了金穗獎，也曾參與2022年高雄影展短片競賽、2022新北市學生影像新星獎優選。



根據《中時新聞網》報導，該片推出後就遭網友KUSO（惡搞）改編推出《在路上吵架翻車》，並剪接穿插過去兩人過去初選互鬥的影片，賴清德曾嗆蔡英文，“我們請‘總統’能要求她的網軍，停止對我的攻擊”，蔡英文則喊話，賴清德作為一個政治人物要領導“國家”，要承擔責任，其實誠信是最基本的條件。



羅景壬說明，《我們一起，在路上》駕駛路途中的對話，在電影、電視、廣告，很多領域，都有大量呈現，可以視之為影像創作中非常典型的表現形式，甚至因為這樣，全世界，包括台灣，才會有這種先進的LED虛擬攝影棚存在，幾乎每周都在拍攝車輛行駛的劇情。另外，蔡英文熱愛開車的過往，也眾所周知。



羅景壬表示，創作核心是為了呈現蔡英文、賴清德、蕭美琴三人令人佩服的團隊默契，與對“國家”的共同使命。“這三人的故事與默契是獨特的，值得被看見的，沒有抄襲的意圖，也難以被抄襲”。



另後座蕭美琴沒有繫安全帶也被質疑違法。黨內人士表示，蕭美琴在後座只是出現在棚拍的宣傳照。影片中，蕭美琴衹有坐在副駕駛座，並未坐在後座，且有繫安全帶。