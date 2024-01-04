中國將開展“信號升格”專項行動

中評社香港1月4日電／記者4日從工業和信息化部獲悉，工業和信息化部、國家發展改革委等十一部門近日聯合印發《關於開展“信號升格”專項行動的通知》，提出到2024年底，超過8萬個重點場所實現移動網絡深度覆蓋，2.5萬公里鐵路和35萬公里公路、150條地鐵線路實現移動網絡連續覆蓋。



新華社報導，工業和信息化部有關負責人表示，當前，中國4G網絡已全面覆蓋城鄉，5G網絡覆蓋逐步從“市市通”到“縣縣通”並持續向鄉鎮、行政村等延伸。推動“信號升格”，不僅有利於滿足群眾美好生活需要，還將進一步助力行業數字化轉型。



通知分別從加強重點場景網絡覆蓋、加快重點業務服務提升、強化資源要素高效協同、促進監測評測水平提升等方面提出了四個主要任務，明確了2024年和2025年的主要目標。其中，到2025年底，超過12萬個重點場所實現移動網絡深度覆蓋、3萬公里鐵路和50萬公里公路、200條地鐵線路實現移動網絡連續覆蓋。移動網絡卡頓、時延等主要業務指標全面優化。



值得一提的是，在加強重點場景網絡覆蓋方面，通知面向政務中心、文旅、醫療機構、高等學校、交通樞紐等11個重點場景，提出了相應的覆蓋目標，在加快重點業務服務提升方面，明確了優化互聯網應用基礎設施部署等任務。