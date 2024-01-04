龍年香港樓市十大利好

中評社香港1月4日電／據利嘉閣地產總裁廖偉強分析說，元旦已過，意味農曆新年亦將近。傳統上，龍象徵著強大和吉祥，而房地產作為香港的重要支柱，筆者期望樓市踏入龍年後，也可以像龍一樣，重拾強勢。



大公報報導，事實上，對於龍年樓市看法，筆者和很多市場人士都有差異。個人相信龍年樓市能夠重新出發，樓價有機會反彈8%。如此樂觀，因經過分析及歸納，今年有以下利好因素推升樓市：



1）施政報告公布減辣後，減辣的效應逐漸浮現；



上半年有機會減息



2）息口見頂回落，一季度或二季度有很大機會減息；



3）高才、專才及優才魚貫來港，對香港經濟有著很大的振興作用；



4）很多行業想加速發展，都因人手短缺遇到樽頸位，各行各業的勞工申請配額陸續到埗，香港經濟可望提速；



5）重啟投資移民，投資的產品當中，雖然沒有包含住宅物業，但移民人士來港必須要租住及購買房屋作為居所，為市場帶來購買力；



6）重新有大型企業落戶香港，先頭部隊寧德時代已經選址香港作為國際總部，相信陸續有大型企業進駐香港；



7）收租回報率上升，租金2023年上升至8%左右，樓價下跌及租金上升，令到投資房地產的回報率增加；



8）香港仍有自身優點，如自由、安全、低稅制、醫療完善等，能吸引外來人才及外國移民擇居；



9）國際金融中心地位不會輕易動搖，雖然去年股市不振，但相信港人及特區政府都不會放棄這樣的優勢，一定會盡快想辦法改善；



10）港人資金仍然雄厚，銀行存款超過15萬億元，只要未來香港經濟逐步企穩向好，市民絕對願意真金白銀投資房地產市場。



基於上述因素，筆者相信龍年香港必定會比兔年好，香港無論在經濟、金融及地產，都可以重拾光輝。