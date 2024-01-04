﻿美聯：投資移民利好　工商鋪交投料增20%

盧展豪（左二）表示，今年工商鋪成交宗數按年料升約20%至約4550宗。（大公報） 中評社香港1月4日電／高息環境削弱投資者入市意欲，去年工商鋪僅錄3843宗買賣，按年跌約14.3%。踏入2024年，美聯工商鋪表示，特區政府重推投資移民計劃，容許申請人投資“非住宅房地產”，令工商鋪市場直接受惠，若配合聯儲局今年減息，今年工商鋪成交宗數有望反彈約2成。



大公報報導，美聯工商鋪行政總裁（工商鋪）盧展豪表示，去年高息環境持續、環球經濟放緩、內房危機仍未解除以及國際地緣政局維持緊張。雖然施政報告釋出多個利好因素，但投資者依然較為審慎，工商鋪成交量持續處於低位，連同逾億元公司轉讓成交在內，2023年工商鋪成交量及金額分別錄3843宗及610.1億元，按年分別下跌約14.3%及25.7%。



去年全年工廈成交錄1993宗，按年減少516宗或20.6%；商廈錄818宗，按年微升2.8%；舖市則錄1032宗買賣，按年跌12.6%。



展望今年，盧展豪說，由於歐美等地的通脹率已受控，相信各國央行將會停止加息。此外，特區政府重推“資本投資者入境計劃”，並將非住宅房地產投資納入到獲許投資的資產，假如今年聯儲局能落實減息，相信可刺激物業市場交投，預料今年工商鋪成交宗數按年升約20%至約4550宗。由於內地正實施擴張性貨幣及財政政策，令大量資金得到釋放，料未來將有更多“北水”流入本地，料今年工商鋪成交總額亦會按年增長約20%。



當中，該行較看好工廈前景，料今年成交量增加15%至2300宗，租金及售價升5%至10%。商廈交投量看漲25%至1000宗。舖位方面，以核心區看高一線，料今年核心區舖租升5%至10%。