趙少康：選後邀柯郭商“內閣”正副院長可談

國民黨2024副手候選人趙少康接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024副手候選人趙少康今天受訪，再對台灣民眾黨候選人柯文哲拋出橄欖枝。他強調，如果當選，侯友宜跟他一定會找柯文哲、鴻海創辦人郭台銘一起來共商“內閣”人事問題，甚至連院長、副院長都可以商量。



趙少康強調，這不是要操作棄保，也不會操作棄保，是要呼籲集中選票，只要集中選票才能下架民進黨，不集中選票，選票就浪費了。



趙少康今天早上到台北市萬華的興國市場，陪同黨籍“立委”候選人鍾小平拜票尋求更多支持，他在接受媒體訪問時作出以上表示。



至於過去和郭台銘交情甚深的趙少康，目前有無和郭連絡上？趙回應說，還沒有跟郭台銘聯絡上。



媒體也問及，柯文哲昨天質疑國民黨在新北造勢，動員了2000輛遊覽車，選舉費用這麼高，選舉要花100億，衹有兩個方法，一個貪污，一個跟財團收錢，衹有這兩個方法，不然錢從哪來？



趙少康說，柯文哲是在哪裡想像出2000輛游覽車呢？2000輛那是什麼樣場面？那是千軍萬馬啊！所以他認為，柯文哲是不是選到最後有一點語無倫次，有一點抓狂了，而且亂抹紅我們等等，他覺得不好，選舉不需要這樣，大家還是要有君子風度。