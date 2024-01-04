貿發局料港出口今年回升6%

陳永健表示，港商在聖誕檔期訂單較預期好，加快去庫存進度。（大公報） 中評社香港1月4日電／受環球通脹上升、利率高企及地緣政治局勢緊張打擊需求，今年首11個月香港出口貨值按年跌9.4%。市場普遍預料，今年香港出口將回升，貿發局研究副總監陳永健表示，主要市場業界對電子業﻿復甦頗有信心，加上相信息率和通脹回落，利好消費情緒，期望今年香港出口將上升4%至6%。東亞銀行首席經濟師蔡永雄意見亦相若，指旅遊業會進一步復常，特區政府更大投放在基建及企業，且隨著內地經濟﻿復甦及外圍經濟改善，加上低基數，料今年香港出口增長4%至5%。



首季訂單看好



大公報報導，臨近農曆新年，不少內地廠商因外圍經濟下行壓力大，選擇提早休廠，陳永健昨出席信保局研討會時表示，暫未見有港商大規模提早休假。他亦提到，港商在聖誕檔期訂單表現較預期好，加快去庫存進度，因此對今年首季的補貨訂單量有信心，惟相信有關﻿復甦要留待農曆新年假才出現。值得注意的是，電子產品領域的﻿復甦對香港出口表現至關重要，近期公布的指標均顯示環球半導體業或許已到達轉折點，但預計到2024年下半年才會展現明顯的回升勢頭。



對於近日以巴衝突衍生紅海危機，陳永健指出，短期該事件對於運費有明顯的影響，不過現時並未到出貨旺季，暫時未影響香港的中小企業。談及今年挑戰，貿發局指出，預期香港出口商在短期內將繼續面臨挑戰，尤其是主力營銷消費品出口至多個主要市場的出口商。



另外，美國、中國內地及東盟國家的最新製造業採購經理指數仍徘徊在50左右，而歐元區的數字則持續遠低於50，深陷緊縮區間，而美國的服務業採購經理指數也放緩至50，處於盛衰分界點，而歐盟和中國內地仍維持在緊縮水平，預示全球經濟狀況在短期內相對低迷。



東亞：內房影響漸減退



至於內地情況，東亞銀行蔡永雄預計，內房於低位穩定，對整體經濟的負面影響漸漸消退，料全年經濟增長目標為5%。



他又說，內地政府過去推出“認房不認貸”、下調存量首套住房貸款利率、下調新造按揭利率及首付比例、放寬限購令等措施，以提振市場需求及信心，有助房地產市場慢慢回穩。出口方面，蔡永雄認為，內地出口或已見底，出口面對的壓力將在今年緩和，因為已經歷之前兩年的調整，而且預期外圍環境改善，亦有助內地出口。