《沽注一擲》大鰐警告　勿對美減息過分樂觀

對衝基金經理艾斯曼表示，長遠仍然十分看好美股表現。（大公報） 中評社香港1月4日電／美國著名對衝基金經理艾斯曼（Steve Eisman）昨日接受外電訪問時表示，雖然長遠仍然看好美股市場，但切勿對美國聯儲局今年減息過分樂觀。



大公報報導，艾斯曼是2015年上映的美國電影《沽注一擲》（The Big Short）主角鮑恩的原型，他在受訪時表示，從七只表現超卓的科技股，以至市場估計今年將會減息數次，令市場洋溢著樂觀的情緒，所以當少許的錯誤出現，市況便會逆轉。



而長遠來說，他仍然十分看好股市，只是在短期內憂慮投資者過分樂觀。他稱，美國股市去年克服了重大憂慮，全年錄得理想升幅，而新年伊始，市場對經濟均感樂觀，故對後市亦十分看好，但假如出現任何令人失望的事，誰又能夠維持股市的升勢呢？



他舉例說，假如聯儲局今年減息的次數不如預期，這可能造成短期的負面因素。聯儲局官員估計，今年將會減息三次，但聯邦基金利率期貨的交易情況卻預期，今年將會減息更多，艾斯曼認為這個揣測未免有點誇張。



他相信聯儲局將會吸收到當年沃爾克的教訓，因為通脹率仍上升，對減息不用過急。



預測全年僅減息一次



艾斯曼相信，除非經濟出現衰退，否則預期聯儲局只會減息一次，若不是衰退，聯儲局無理由急進地減息。另外，他說假如現處於聯儲局主席鮑威爾的位置，他會自贊工作已做得很好。



另一名著名對衝基金經理艾克曼（Bill Ackman）旗下對衝基金Pershing Square Capital Management，去年錄得26%回報，跑贏大市，並收復對上一年的失地，當時因受到加息憂慮、通脹急升、地緣政治危機加深的拖累而錄得虧損。



據資料顯示，Pershing Square Capital Management在2022年虧損8.8%，不過在2019至2021年錄得27%至70%的回報。