漢中市專項整治住房保障領域腐敗和作風問題

陝西省漢中市紀委監委專項整治住房保障領域腐敗和作風問題，循線深挖細查公租房領域“靠房吃房”腐敗問題。圖為該市紀委監委幹部到市直公房管理所查看公租房管理台賬。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月4日電／據中央紀委國家監委網站報導，陝西省漢中市漢台區翠屏小區，是市本級10個公共租賃住房小區之一，有多層樓房6棟600戶。



73歲的低保戶李秀珍住在小區12幢111室，2023年搬進這間53平方米的公租房開啟了新生活。“等了好多年，終於盼到了。”回憶起2023年年初參加搖號分房的場景，李秀珍感慨道。



2023年2月，漢中市組織實施了市本級公租房搖號分配，83戶住房、收入困難家庭喜圓安居夢。



“過去，住建系統個別工作人員利用職務便利截留空置公租房。通過此次專項整治，清退不符合條件的承租人，清理出來的公租房重新回到搖號池中。”漢中市紀委副書記、監委副主任陳建剛介紹。



一通群眾來電，牽出公租房領域一群“蠅貪”



在漢中全市開展住房保障領域腐敗和作風問題專項整治，源於一通群眾來電。



“租金都交了，為什麼工作人員還催繳呢？”2022年初，漢台區一名公租房租戶給時任市直公房管理所副所長石永明打電話詢問。



一邊是租戶確認交了租金，另一邊公款賬戶上卻沒有這筆錢，兩相矛盾引發了一次小規模財務查賬。查賬結果令人大吃一驚。市直公房管理所發現，該群眾反映的問題並非個例，甚至可能存在大量公租房租金被挪用的情況，矛頭直指負責租金收繳的市直公房管理所公房二科借調人員肖璠。

