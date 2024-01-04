中評社北京1月4日電／網評：讓路名成為城市的文化名片



來源：人民日報 作者：張 鐵



“興道巷”“崇興巷”，路名來自唐代長安城中的坊名；因為旁邊有養老院，取老人的雅稱命名“樂齡路”；采自蘇東坡文中“時和歲豐”一詞，於是有了“時和路”“歲豐路”……近日，陝西西安一批路名打包上新，或是淵源有自，或是貼切古雅，展示著一個城市深厚的文化底蘊。



路名，不僅是城市的環境要素，也是城市的文化標識。雲南昆明的“金碧路”，既蘊藏金馬碧雞的當地典故，也合乎金碧交輝的天象奇觀；走進江蘇南京的“烏衣巷”，會讓人想起“烏衣巷口夕陽斜”的名句；北京的“百花深處胡同”、河南洛陽瀍河回族區的“勒馬聽風街”，都讓無數網友贊嘆“詩情畫意”……這些路名，植根深厚的文化，穿越漫長的歷史，展現著一個城市獨特的氣質和魅力。



不只是有著歷史文化韵味的道路，一些聽起來有些“土味”的路名，同樣生長於城市的發展脈絡之中。在不少城市裡，都有以“村”“莊”命名的道路，一些城市的道路名字還有“圩”“埔”“塘”“灣”等字樣。這也不難理解，隨著城市的發展，一些過去的村莊被納入城市空間，隨山就勢因地而命名，留住了一份鄉愁。而以“廠”“店”“市”等為名，是工商業活動的縮影。屢屢可見的“航天”“科技”“高新”等，則是時代發展的折射。行走在這樣的街道上，就如唱針劃過唱盤，演繹出一段城市空間中“光陰的故事”。



可以說，於社會生活，路名是坐標、是方位；於文化建設，路名是記憶、是傳承。城市的路名，是導航上縱橫交錯的回家之路，也是心靈中源遠流長的歸鄉之路，不僅能帶著我們回到亮著燈光、飄著飯香的小家，也能帶著我們回到歷史之河、傳統之脈的家園。路名串聯起空間與時間，對接著歷史與生活，為城市生活增添了一份精神的底色。



一個城市的路名，不僅是獨特的“文化遺產”，更是新鮮的“活的傳統”。近年來，城市面貌日新月異，新建道路越來越多，給新建道路命名成為一項重要工作。如何既立足歷史土壤，又滿足未來規劃？如何既滿足公眾需求，也符合時代審美？如何既避免千城一面，又做到美美與共？可以說，給城市中新建道路命名，需要有對公眾負責、對歷史負責、對文化負責的態度。

