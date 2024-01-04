中評社北京1月4日電／網評：冰雪旅遊持續升溫 冷資源釋放熱效應



來源：光明日報 作者：劉 誠



2023年年底召開的中央經濟工作會議明確提出，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨“潮品”等新的消費增長點。近日，全國多地大範圍降雪，元旦假期冰雪消費火爆，折射我國消費升級新態勢。



入冬以來，我國冰雪旅遊市場持續升溫，“冷資源”不斷釋放“熱效應”。各地湧現出一系列“冰雪＋”新興產品、消費場景，冰雪運動和冰雪消費成為很多消費者的時尚生活方式，成為拉動冬日消費的增長點。旅遊平台數據顯示，元旦假期冰雪游預訂量同比增長126%。全國14億多人口的多樣性、複雜性以及對美好生活的追求和向往，都將為消費市場持續復甦提供源源不斷的內生動力。



我國消費環境的改善提高了人們的消費意願。近年來，人們對新奇的、高端的消費場景需求旺盛，而越是新場景新業態，越依賴當地對靈活的、可信賴的、周到熱情的消費環境的打造。放眼全國，各地政府和企業競相提高服務水平，以更加優質和豐富的體驗帶動冰雪消費持續擴大。如有的地方設立雪友咨詢服務站，定制雪具打包專用箱，攜手快遞公司為旅客提供滑雪用具上門服務。與此同時，線上消費環境也不斷改善。如社交媒體上出現了眾多關於哈爾濱冰雪大世界、北京什刹海冰場等熱門景點的話題和直播節目，吸引遊客擴大冰雪消費。當然不僅是冰雪旅遊，近年來，文化旅遊行業在文化價值挖掘、民宿質量提升、平台預約預訂便利化等方面都作出了較大改進，促進了文旅市場的回暖，吸引更多人走出家門，擁抱“詩和遠方”。



冰雪旅遊較好地體現了消費和投資良性循環。消費和投資從來不是分割的，需求端的消費升級能有效帶動供給端的產業升級，從而催生新的投資需求，而高質量投資也有助於未來消費潛力的釋放。一方面，有效益的投資激發有潛能的消費。以2022年北京冬奧會的舉辦為契機，全國各地建設了許多一流的冰雪場館，促進了對冰雪體育項目的全民普及，大大提高了人們對冰雪的消費熱情。並且，冰雪消費已不再是北方消費者特有的生活方式，廣州、昆明、重慶、成都等城市的大型室內冰雪商業綜合體建設使冰雪消費的潛力在全國範圍得到釋放。另一方面，冰雪旅遊熱帶動相關投資。一種新的消費場景的出現，往往會在短時期內帶來超額利潤，從而引導大量企業擴大投資。當前，冰雪領域的投資正從單純的規模擴張向提質擴容轉變，尤其是帶動上游製造和下游周邊產業發展。冰雪旅遊不是孤立的，而是與冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備製造等融合發展，不斷延伸產業鏈和價值鏈。

