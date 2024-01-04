伊朗說95人在克爾曼市爆炸中死亡

1月3日，在伊朗克爾曼市，醫護人員在爆炸事故現場附近搶救傷員。（來源：新華社） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，伊朗衛生部長埃諾拉希3日晚在伊朗國家電視台宣布，當天發生在克爾曼市的兩起爆炸事件死亡人數為95人，不是之前宣布的103人。



克爾曼市應急部門負責人穆罕默德·薩貝里說，這一誤差是因計算遇難者人數時的差錯導致。當天早些時候，伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導說，克爾曼市發生兩起爆炸，已造成103人死亡、211人受傷。



伊朗已故高級將領卡西姆·蘇萊曼尼遇襲身亡紀念活動當天在克爾曼市舉行。兩起爆炸發生在蘇萊曼尼墓地附近，相隔十幾分鐘，現場當時聚集了數百名前來參加紀念活動的民眾。



伊朗最高領袖哈梅內伊和伊朗總統萊希譴責這一事件是“恐怖犯罪行為”，誓言要讓製造這起襲擊的人“受到懲罰”。伊朗國家電視台當天報導說，伊朗將於4日為此次爆炸事件的遇難者舉行全國默哀。



截至目前，尚未有組織或個人宣稱製造了此次爆炸事件。



蘇萊曼尼生前是伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬“聖城旅”指揮官，主要工作是加強伊朗的地區影響力、打擊極端組織“伊斯蘭國”等。2020年1月3日，蘇萊曼尼在伊拉克巴格達國際機場外遭美國無人機襲殺。