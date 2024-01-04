賴談卡管案　鍾沛君：謊話說多自己都當真？

國民黨台北市議員鍾沛君指出，前台大校長管中閔事件正是民進黨透過“立院”、“政院”、“監院”對大學自治校園民主的踐踏 。（鍾沛君臉書） 中評社台北1月4日電／民進黨2024候選人賴清德日前在電視辯論會中提到，管中閔能就任台大校長，還是自己在“行政院長”任內核定的。對此，除了前台大校長管中閔在臉書狠批“迫害校長當選人，破壞大學自治”。國民黨台北市議員鍾沛君說，自己當時在台下真的笑出來，不知賴清德是謊話說多了自己都當真，還是不敢想起來。



鍾沛君3日在臉書表示，民進黨賴清德在辯論會大言不慚說，管中閔當上台大校長，是他“擔任‘行政院長’時核定的”。台下的自己真的笑出來，不知賴清德是謊話說多了自己都當真，還是不敢想起來：2017，民進黨為了政治立場，如何攻擊管中閔校長。整整鬧了一年，人民看在眼裡，用選票教訓民進黨，2018大敗之後，才甘願核定管中閔的台大校長職務。



鍾沛君指出，卡管案就是完全執政的民進黨為達目的，不擇手段、不惜追殺、不要臉雙標的政治鬥爭，三不手段縮影。管中閔事件正是民進黨透過“立院”、“政院”、“監院”對大學自治校園民主的踐踏，不能再讓這樣的政黨有下一個四年的執政機會了。



鍾沛君強調，謝謝管中閔校長站出來挺國民黨侯康配。1月13日，讓人民用選票，挺學術自由！