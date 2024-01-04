冷空氣實力較弱全國大部氣溫偏高

（來源：中國天氣網） 中評社北京1月4日電／據中國天氣網報導，今明天（1月4日至5日）中東部持續升溫，多地氣溫將達到近期的高點。隨後在冷空氣的影響下，氣溫又將出現下滑，像東北多地累計降溫幅度可達10℃以上。儘管氣溫起起伏伏，但總體來看，未來一周全國大部氣溫仍然以偏暖為主。降水方面，今天內蒙古東部、黑龍江等地將迎降雪，明天江南、華南等地降雨有所發展。



冷空氣頻繁但實力較弱 氣溫以偏高為主



進入2024年以來，冷空氣活動頻繁，但實力較弱，氣溫雖然有波動，但仍然維持在較常年同期偏高的水平。



今明天，在冷空氣影響的間歇期，中東部氣溫將繼續回升。北方多地氣溫在今天將達到近期的高點，像長春、沈陽今天最高氣溫分別能達到0℃、4℃。江南一帶明天氣溫也將達到近期的高點，像杭州將衝擊16℃，暖的程度堪比常年3月水平。



隨後冷空氣到來，5日至7日，東北、華北、黃淮等地氣溫下滑，部分地區累計降幅可達6至10℃，東北多地降幅可達10℃以上。像長春、沈陽7日最高氣溫又將降至－10℃、－7℃。江南一帶隨著陰雨的增多，氣溫也將有所下降。



總體來看，未來一周，儘管冷空氣帶來氣溫的波動，但全國大部氣溫仍然以偏暖為主。



東北內蒙古迎降雪 南方降雨明起再度發展



昨天，我國大部地區降水稀少，僅內蒙古東北部、黑龍江西部、新疆北部等地部分地區出現小雪。

