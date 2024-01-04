內地兩茶飲連鎖店遞表　爭來港上市

兩企網點、銷量、產品線比較。（大公報） 中評社香港1月4日電／新一年甫開始，港交所即收到上市申請，其中兩家均為內地大型連鎖茶飲品牌。有“奶茶界拼多多”之稱的蜜雪冰城傳集資78億元，另一家為現製茶飲店品牌古茗傳集資23億元。市場分析稱，港股氣氛尚有待觀察，若市況好轉，相信兩新股上市後將有升幅，惟不建議通過孖展入場。



大公報報導，蜜雪冰城聚焦於為消費者提供單價約6元（人民幣，下同）的平價現製飲品。旗下有現製茶飲品牌“蜜雪冰城”和現磨咖啡品牌“幸運咖”，截至去年9月底，通過加盟模式發展的門店網絡擁有超過3.6萬家店，覆蓋中國及海外11個國家，去年前9個月共實現出杯量約58億杯。



蜜雪門店逾三萬 毛利率近三成



蜜雪冰城主要深耕下沉市場。截至去年9月底，在位於中國的3.2萬家門店中，僅有1444家或4.5%的門店位於一線城市，6725家或20.9%位於新一線城市，而二線、三線及以下城市共有24011家或74.6%占比。



財務數據上看，蜜雪冰城自2021年起的業績保持增長。收入由2021年的103.5億元增長31.2%至2022年的135.8億元，2023年首9個月收入則達到153.9億元，按年增長46%；利潤方面，2021年、2022年分別盈利19.1億元和20.1億元，2023年首9個月盈利24.5億元，毛利率達到29.7%，同樣保持較快增速。



至於古茗控股，在去年底臨近萬店大關，是全球前五大現製飲品品牌。創始人王雲安曾在採訪中透露，其實公司開店速度並沒有哪一年是特別快的，基本以相對均勻的速度前進，目前每年開店量約為2000至3000家，對於1萬店這個數字並不太注重。



談及招股前景，華贏東方證券研究部董事李慧芬表示，其實去年就有很多新股出於市場環境不好的考慮，而選擇推遲上市。儘管新年港股已連跌兩日，但假期後面臨回吐壓力是正常情況，首個禮拜市場偏弱並不出奇，加上去年底一舉升穿17000點關口，因此目前很難說市場氣氛較差。



專家：大市波動 不建議孖展認購



李慧芬相信，待到市況好轉，將不會出現上市後潛水的情況，但也難見大升，在息口較高的環境下，不建議投資者進行孖展認購，因為股價預期升幅可能不足以覆蓋利息開支，少量入場即可，不必下重注。



博威環球證券金融首席分析師聶振邦表示，兩只新股均為飲品類型，在消費不算太強的情況下，價格定位大眾化的蜜雪冰城生意會好些；古茗控股則主力奶茶業務，同樣受一定客戶群歡迎。



聶振邦分析道，參考奈雪的茶，上市後一段時間股價走勢趨於一般，相信兩只新股上市初期受惠關注度將有一段時間的升幅，中線則取決於內地經濟表現，以及零售市道好轉情況。