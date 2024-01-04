山東沂水：鄉村振興中的“精打細算”經

許家湖鎮快堡村風貌。（來源：新華社） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，隆冬時節的山東省沂水縣許家湖鎮快堡村，蜿蜒向前的彩虹道路串聯起精心打造的鄉村景觀，雖無花紅柳綠，但仍別有一番風景。



行走在村中，村黨支部書記劉軍江向記者說起道路上彩色標識線的“道道”：“路修好了之後畫線，我一打聽，畫一個村的，就要花十幾萬塊錢，是筆不小的開支，當時就犯了難。”



怎樣能把工作做了，又能盡量少花錢呢？鎮上集思廣益之後，想出來了個辦法：鄰村胡家馬莊村黨支部書記白培謙做過不少修路建橋的工作，掌握多種機械的操作方法。在鎮政府的支持下，白培謙買了一台二手的畫線機，自己做起工人，給各個村的道路畫線。他畫得標準且美觀，還令大家有點“意外”。



“除了美觀之外，更重要的是省錢了。白書記畫彩線，每米只要3元，比市場價低了一半，減輕了大家不少負擔。”劉軍江說。



道路畫線只是許家湖鎮推進鄉村振興片區建設的其中一項工作。建設初期，鎮上先後跟多家設計公司進行了洽談，結果不盡如人意，僅早期設計草圖的費用就高達幾十萬元，後期每增加一個景點還要另外支付5000元。



不寬裕的口袋，倒逼許家湖鎮黨委政府精打細算“過日子”。“我們成立了鎮村基礎建設和文化挖掘兩個團隊，把鎮村兩級懂政策、會設計、能施工、接地氣的人全部拉進團隊。”袁中華說。他是許家湖鎮副鎮長，因為懂規劃，成為基礎建設團隊負責人之一。



小李馬莊村的地理位置好，環境優美。但在較為密實的住宅區域內，留給遊客的車位數量較少。袁中華帶領團隊，利用原來的破屋舊宅和殘垣斷壁進行規劃改造。鎮上出設計圖紙，村兩委幹部和黨員進行施工，鄉鎮企業贊助4個充電樁，在有限的空間內，建成了一個能容納20多輛車的停車場。

