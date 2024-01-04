趙少康稱當選邀柯郭談組閣　柯指又在搞棄保

柯文哲接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月4日電（記者 盧誠輝）中國國民黨2024副手候選人趙少康昨今都提到，當選後將邀台灣民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘討論“內閣”人事，包括“行政院長”。柯文哲今日上午到新竹車隊掃街前受訪表示，國民黨太計算權謀了，現在玩的把戲就是在為棄保做鋪陳，這種話由趙少康來講本身就是一種失格，國民黨2024候選人侯友宜現在一定很後悔，本來應該是侯要講的話，怎麼會每天都由趙跳出來講？



柯文哲今日上午到新竹縣竹北市車隊掃街拜票，包括民眾黨新竹縣市議員林碩彥和李國璋都到場陪同。針對趙少康昨天受訪時說，當選後要跟柯文哲與郭台銘討論“行政院長”一事，柯文哲不改大砲性格，強烈回擊。



柯文哲說，在國民黨身上看不到正直誠信這種東西，國民黨太計算權謀了，現在玩的把戲就是在為棄保做鋪陳，他認為，這種話由趙少康出來講本身就是一種失格。他想問趙少康出來當“副總統”候選人，是侯友宜自己挑的嗎？他猜若是侯自己挑的，現在一定很後悔，本來應該是“總統”要講的話，怎麼會每天都是由“副總統”跳出來一直在講？



媒體詢問，趙少康日前上脫口秀節目說侯友宜若不請假，搞不好不會發生新北市國中生的割喉命案？

