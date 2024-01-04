遼寧省紀委監委發布2024年“一號文件”部署開展營商環境監督行動。（來源：遼寧省紀委監委網站） 中評社北京1月4日電／據遼寧省紀委監委網站報導，為深入貫徹落實習近平總書記關於優化營商環境的重要指示批示精神和黨中央決策部署，在省委的堅強領導下，遼寧省紀委監委連續兩年以“一號文件”公開發布營商環境監督行動方案，持續懲治影響營商環境的腐敗毒瘤和作風頑疾，不斷推進政治監督具體化、精準化、常態化。2022年，《遼寧省紀委監委營商環境監督行動方案》提出“一年攻堅突破、三年顯著見效、五年全面優化”的監督目標，聚焦信用、司法、執法、審批、監管、中介、經營、政務服務“八個環境”，全面起底問題線索；2023年，《遼寧省紀委監委2023年營商環境問題“萬件清理”監督行動方案》出台“十項清理措施”，統籌數量質量分量，有效解決近1.7萬件營商環境問題，推動全省黨員幹部幹事創業精神狀態進一步提升、營商環境發生重大轉變。問卷調查顯示，企業群眾對遼寧營商環境總體滿意度達95.45%。



2024年是全面振興新突破三年行動的攻堅之年。營商環境監督要全面貫徹落實習近平總書記在新時代推動東北全面振興座談會上的重要講話精神，持續聚焦司法、執法、審批、監管、中介“五項權力”，營造“八個環境”，逐個領域深化“常規＋營商環境專項”雙巡視，全力推動以下八個方面顯著見效。



一、監督清理影響振興發展的做法取得務實成效



督促各地區各部門專班推動、專人負責，系統梳理巡視巡察反饋、12345熱線轉辦、部門辦結後企業群眾“不滿意”的問題和社會負面輿情，對照省委省政府《關於清理影響振興發展做法的通知》明確的20種情形，緊扣政策“過期”、制度空轉、做法不合理等掣肘政策落實、制約機制高效運行問題，深度清理不合時宜的政策文件、不合理證明和互為前置要件，著力整治違規罰款、收費等亂象，推動向清理影響高質量發展的做法深化。督促各級領導班子成員“沉浸式”體驗辦事流程，發現問題、分析症結、創新舉措，及時建章立制，強化宣傳推廣，以個案銷號推動類案解決，以點的突破帶動面的提升。



二、監督清理政府拖欠企業賬款取得務實成效



將償還拖欠賬款情況納入省紀委監委營商環境監督系統，實行台賬管理、專人督辦，月報賬、季對賬，督促責任部門實事求是核定欠款數額，推動政府部門與企業積極溝通、達成協議，盡快清零小額、有序清償大額無分歧欠款，依規依法解決有分歧欠款，優先清償拖欠中小企業賬款。嚴肅查處瞞報漏報、違規新增拖欠賬款行為和借清償之機吃拿卡要、收受好處、違規處置資產等“靠債吃債”問題；對清償不力、二次失信的，加強約談、督促，堅決維護政府誠信。

