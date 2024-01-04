寧波發現兩處古遺址　可追溯至良渚時期

潘家耷遺址發掘場景航拍。（來源：寧波市文化遺產管理研究院） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，寧波海曙區洞橋鎮發現兩處古遺址，分別命名為樹橋遺址和潘家耷遺址。樹橋遺址為復原六朝時期寧紹地區聚落生活場景提供了重要實物資料，潘家耷遺址則為認識寧波地區良渚文化晚期至錢山漾文化時期的文化演變提供了較好的實物材料。



據介紹，2023年3月至5月，經國家文物局批准，寧波市文化遺產管理研究院聯合國家文物局考古研究中心、四川大學、北京聯合大學和海曙區文物管理所分別對樹橋遺址、潘家耷遺址南區開展了搶救性考古發掘。



樹橋遺址位於寧波市海曙區洞橋鎮樹橋村以西，地勢低窪平坦。遺址分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三個區域進行發掘。Ⅰ區以宋代遺存為主，Ⅱ區以唐代遺存為主，並有少量良渚文化時期遺存，Ⅲ區以六朝時期遺存為主。發掘共清理灰坑、灰燼活動面、木構建築等遺跡11處，出土小件標本400餘件。



良渚文化的遺跡是一處位於高台上的灰燼活動面，形狀不規則，夾雜較多炭粒，出土磨制石錛、黑陶片、紅陶片、夾砂紅陶鼎足等遺物，推測為先民日常生活遺留的跡象。六朝時期遺跡有灰坑3處和木構建築1處，出土瓷器、陶器、磚瓦、石器、木器和金屬器等器物。在唐代遺存中，出土的青瓷器時代特徵明顯，多見玉璧底和淺圈足底的青瓷碗。在宋代遺存中，出土有刻劃花碗、青瓷碗、韓瓶等典型的宋代瓷器。



寧波市文化遺產管理研究院副院長王光遠表示，樹橋遺址以六朝時期遺存最為豐富，尤其是遺址中出土的木構建築遺跡依水而建，推測為水邊護岸結構。同時，該遺址中出土了數量眾多且重復率較高的器物，呈現出較為明顯的商品貿易屬性，推斷該木構建築應為一處臨水碼頭或倉儲庫房，此類遺存在六朝考古中發現較少。



潘家耷遺址位於洞橋鎮潘家耷村東，分為南、北兩個片區。遺址文化堆積深度約1.4米至1.6米，自上至下可分為6個層位。遺址共發現遺跡22處，出土小件標本45件。出土遺存年代由早至晚分別為良渚文化、錢山漾文化和宋元時期，以史前時期遺存為主。