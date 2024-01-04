香港：區議會今明開會　研“打卡經濟”

七區節慶部分活動安排。（來源：大公報） 中評社香港1月4日電／據大公報報導，全港18區積極籌辦推動地區經濟發展的活動，以發揮地區特色，17個區議會將於今、明兩日分別召開首次大會，商討具體活動與設置打卡點的建議（見表）。深水埗擬於2月至5月推出激光劍主題活動、花深時節市集等活動，以配合當區作為數碼產品區、紡織製造業基地的特色。大埔區打算在林村許願節推出拋擲發光寶牒的體驗活動。屯門區有意在有“港版邁亞密”之稱的新興打卡熱點，強化打卡元素。灣仔海濱擬設50支復古街燈。



深水埗辦激光劍主題活動



“打卡的視覺效果很重要。”深水埗區議員胡詩韵昨日向大公報記者表示，激光劍主題活動是新噱頭，可配合政府推動“夜繽紛”，相信可吸引年輕人、喜愛動漫的人到深水埗打卡、消費，她建議延長打卡路線、覆蓋更廣範圍，刺激市民及旅客的消費意欲。



深水埗三項特色活動橫跨2至5月，胡詩韵認為可為旅客帶來新鮮感，市民、遊客游覽後，可透過社交平台宣傳出去。



香港電腦業總會主席葉景祺表示，近日與區議會、民政處商討活動細節，初步計劃電腦商場提供買滿即減折扣優惠、派發飲食券，並透過小遊戲送出逾萬件小禮物，電腦商場門外設置手作及文創攤位，若效果理想，相信可恒常舉辦。



大埔區擬於新春推出林村許願夜市，拋發光寶牒，在情人節與白色情人節舉辦藝文青夜市。屯門打算4月在屯門文娛廣場舉辦“夜屯園”夜市活動，有20多個攤檔。屯門的彩虹欄杆、大欖水塘千島湖現為打卡熱點，民政事務處建議強化打卡元素，增設特色指示路牌，以及在近年成為新興好去處、在屯赤隧道附近有“港版邁亞密”之稱的浩和街草地設置大型打卡裝置。



灣仔區因應香港首間發電廠坐落灣仔，率先燃亮了50支電街燈的地區歷史特色，建議仿照當年第一代街燈的設計，在灣仔海濱一帶設立約50支小型復古街燈擺設，成為打卡地標，預計今年內完成研究。