趙少康：抗中跟親中之間還有很多選擇

國民黨2024副手候選人趙少康接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月4日電（記者 張嘉文）針對檢調擴大偵辦台灣基層民眾赴陸交流一事，中國國民黨2024副手候選人趙少康今天表示，民進黨一直在走抗中、反中路線，如果不跟著他抗中、反中，就說你是親中，但其實抗中、反中和親中之間還有很多的選擇，不是非黑即白。



趙少康強調，民眾赴大陸交流，希望兩岸和平有什麼不對？兩岸之間的和平是大家共同祈求的目標。



趙少康今天早上到台北市萬華的興國市場，陪同黨籍“立委”候選人鍾小平拜票尋求更多支持，他在接受媒體訪問時作出以上表示。



去年10月苗栗縣有客家鄉親回大陸梅縣祖厝參訪，台北地檢署檢察官2日指揮刑事局等單位，以違反《“總統”“副總統”選舉罷免法》、《反滲透法》等罪嫌，約談前苗栗縣議員徐廷琮、前苗栗縣刑大偵查隊長劉佳昇及多名退休官警。



檢察官在臨時庭復訊退警為何在群組中傳“兩岸要和平”訊息文字，當場遭退警回嗆“難道不要兩岸和平？”氣氛僵持，檢方復訊後約談對象全部請回。



趙少康受訪時對此強調，民進黨不是也常常講說他們希望兩岸和平嗎？但實際上人家要和平，民進黨又說這是統戰，這是介選等等，所以民進黨的政策基本上是矛盾的。



另外，綠營質疑趙少康雖辭職中廣董事長，但仍持有中廣的股份，趙回應說，公司的所有權跟經營權應該分得很清楚，民進黨完全沒有這樣的觀念，他辭了中廣董事長和總經理，但股份是他的投資，郭台銘從鴻海董事長身分退下後，也仍持有鴻海股份，台積電創辦人張忠謀也是如此，所以民進黨是亂講一通，難怪把經濟搞得一塌糊塗。