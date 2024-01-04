香港：﻿區會攜手關愛隊　推18區關愛大行動

友愛北關愛隊探訪長者送暖。（來源：大公報） 中評社香港1月4日電／據大公報報導，去年陸續成立的18區關愛隊已開展家訪工作，為有需要的居民送上關懷及支援，瞭解他們的需要。各小隊定期巡視小區，瞭解區內最新情況，並向有關部門反映居民關注的事項，共同推動地區發展。



農曆新年將至，新一屆區議會與當區關愛隊攜手合作，在區內推行一系列關愛大行動，包括進行家訪、清潔行動、舉辦同樂日等，以關顧地區老幼及弱勢社群、凝聚民心，加強市民對社區的歸屬感。有區議員和關愛隊成員形容，區議會和關愛隊是雙劍合璧，不僅可以拉近了政府和市民的距離，還有效地助力社區服務，提升市民的幸福感。



中西區區議會秘書處將統籌區議會與關愛隊合作，在1月中旬至2月中旬推展家訪活動，以家訪形式在區內推行關愛大行動，瞭解居民需要，並為他們送上物資。每名中西區區議員擬探訪至少25戶住戶，區議會主席亦會參與部分家訪。中西區區議員楊開永說，新年臨近，透過探訪可以為他們送上新年祝福及問候。上門家訪可以直接瞭解到居民需要，收集市民意見，上報政府。透過家訪可以宣傳政府政策，例如4月1日推出垃圾收費的內容，做到上情下達。



發揮協同效應 服務市民



“未來區議員與關愛隊必定會有更多合作，除了家訪，一些文娛康樂活動、舉辦嘉年華會、小型家居維修服務等亦可以合作。”楊開永認為，在分工方面，區議員較注重咨詢角色及在議會方面與政府各部門如何共商完善政策推行。而關愛隊較為重於執行服務方面，兩者可以相輔相成，例如區議員收到有長者需要協助小型家居維修，可以透過轉介關愛隊提供服務，大家發揮協同效應，以更有效服務市民。



西貢民政處亦擬定於1月至2月期間推動一系列關愛大行動，例如舉辦“關愛‘貢’你游年宵.團年迎新歲”活動，西貢區議員聯同關愛隊將於2月6日及2月7日帶領區內如長者、殘障人士、低收入家庭等一同茶敘，並同游寶康公園／萬宜街游樂場的年宵市場，共同團年迎新歲。西貢區議員、德明關愛隊隊長陳志豪說：“關懷弱勢社群也是關愛隊及區議會的重要工作，春節是中國人傳統的最重要節慶，在一般情況下，西貢區每年均會設置多個年宵市場，相信我們也必定會有所行動，例如組織帶領弱勢社群逛年宵和茶敘等，讓他們感受到社區溫暖，增加區內弱勢社群的幸福感和獲得感。”

