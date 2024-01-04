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探訪日本地震重災區輪島市臨時避難所
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2024-01-04 11:38:32
1月3日，在日本石川縣輪島市一處容納超700人的臨時避難所內，一名老人閱讀報紙上的地震報導。（來源：新華網）
中評社北京1月4日電／據新華社報導，日本石川縣能登半島1月1日下午發生7.6級地震，其中輪島市災情最為嚴重。目前輪島市共有22處避難所供緊急避難。
（來源：新華網）
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