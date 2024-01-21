紀碩鳴：香港需以兩制優勢突顯國際化獨特性

香港《超訊》總編輯紀碩鳴（中評社資料圖） 中評社北京1月21日電（記者 李子寧）香港兩岸智庫聯宜會與北京聯合大學台灣研究院，不久前在北京共同舉辦以“融合發展與港台機遇”為主題的思想者論壇，香港《超訊》總編輯紀碩鳴在論壇上表示，香港之所以要繼續保持資本主義制度不變，不僅是因為它可以產生效率，更因為是保持與國際接軌。如果丟失了這個城市的國際化，香港就丟失了。



香港曾經是全世界公認的國際都市



融入國家發展大局，融入大灣區，對香港來說，從來不是問題。從霍英東提供大量戰略物資，幫助中華人民共和國抗美援朝，戰爭期間積極為志願軍運輸物資，打破美國為首的國際封鎖令，是支援抗美援朝戰爭的港澳同胞代表；到祖國改革開放，香港三來一補對內地作出的貢獻，以及吸引外資投入內地，那一份鄉愁一直都在，香港從來都沒有離開過祖國，從來都離不開祖國。



一方面香港擁抱祖國，它是：全球最大的離岸人民幣結算中心。根據環球銀行金融電訊協會（SWIFT）的資料，2021年，香港是全球最大的離岸人民幣結算中心，占全球人民幣支付交易約76%；是中國內地重要的轉口港。據香港政府統計，2021年，51%的轉口貨物原產地為內地，而60%則以內地為目的地；是中國內地企業重要的離岸集資中心。截至2021年底，在香港上市的內地企業有1，368家，其中包括H股、紅籌股及民營企業，總市值約為4.3萬億美元，占市場總值的79%；是內地最大的海外直接投資來源地。截至2019年底，在中國內地獲批准的外資項目中，47.4%與香港有關。來自香港的實際利用外資總額為11，955億美元，占全國的52.2%；香港也是中國內地對外直接投資流出的主要目的地。據中國政府的統計數字，截至2020年，中國內地對香港的直接投資存量達14，385億美元，占對外直接投資流出56%。

