蔡政府鎖定新住民查介選　藍轟族群分化歧視

藍委曾銘宗。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月4日電（記者 鄭羿菲）台“法務部”日前向“行政院”報告境外勢力介入選舉，將新住民列為首位，引發爭議。中國國民黨“立法院”黨團曾銘宗4日痛批，民進黨這是公然歧視新住民！國民黨團表達最嚴重的抗議！



國民黨團首席副書記長李德維也說，既然經過合法申請為“中華民國”人民，就應該尊重，不能在選舉時族群分化，非我族類、其心必異，這是非常錯誤的選舉利益操作手法。



“法務部”上周在“行政院”院會上報告須加強查緝的五大境外勢力新興介選模式時，竟將新住民列為首位，指境外勢力會藉由在台新住民發展組織介選，多位與會官員表達不認同。



國民黨“立法院”黨團4日召開“打破世襲壟斷 嘉義換人做看嘜！”記者會，出席者包括黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、國民黨“立委”翁重鈞、嘉義縣議員何子凡。



曾銘宗會後主動表達，民進黨竟然要把新住民鎖定為介選的首要目標，國民黨團要表達最嚴厲的譴責！民進黨竟然如此公然歧視新住民，將新住民列為介選的第一個最重要對象，國民黨團表達最嚴重的抗議！表達最嚴重的抗議！表達最嚴重的抗議！



李德維也說，既然經過合法申請成為“中華民國”人民，審核通過，政府就應該要尊重，不能在選舉時當作族群分化，當作是非我族類、其心必異，甚至作為選舉利益的操縱手法，這是非常的錯誤。



李德維指出，對於民進黨歧視新住民，尤其是在選戰當中，我們非常憤怒，國民黨團要表達最強烈的抗議及最強烈的譴責！再次提醒民進黨，不要為了選舉就泯滅人性，想要選票的時候就說新住民如何如何，但想打“抗中保台”牌，或其他方式獲取選票時，又把新住民當成為“調查局”或選舉偵辦的重要偵防對象，非常的可惡。