富權：“郭台銘，你在哪裡？”

中評社香港1月4日電／澳門新華澳報4日發表富權文章：“郭台銘，你在哪裡？”希望是“就在我們身邊”。以下為文章內容。



今天這篇小文，是“以陸喻台”，因為目前藍營期待郭台銘站出來表態支持“侯趙配”的情況，有點類似當年陳荒煤高呼“阿詩瑪，你在哪裡？”的情景。



十年“文革”結束後，在“文革”前先後出任文化部電影局長及分管電影工作的文化部副部長，恢復工作後出任中國社會科學院文學研究所副所長的陳荒煤，因為眼看自己在“文革”前主持拍攝的多部被江青打成“大毒草”的電影包括《阿詩瑪》，尚未能得到解放，憤而撰寫了《阿詩瑪，你在哪裡？》一文，發表於一九七八年九月三日的《人民日報》上，既是為這批電影“鳴冤叫屈”，也是尋找《五朵金花》和《阿詩瑪》的女主角，上海海燕電影製片廠的演員楊麗坤。隔了幾天，上海《解放日報》發表了張曙、汪習麟的文章《阿詩瑪就在我們身邊》，介紹了楊麗坤的現狀，楊麗坤再次受到全社會的廣泛關注。



而在目前的台灣地區，在距離“二零二四”大選投票日不到十天的最後搏殺日子裡，整個藍營都可以說是沉浸在“郭台銘，你在哪裡？”的熱切期待中，但郭台銘卻是“泥牛入海無消息”。尤其是侯友宜的“副手”趙少康，幾乎是每天都公開呼喚郭台銘。繼前日晚間上節目《關我什麼事》，和多年好友聯電集團創辦人曹興誠展開激烈爭辯之時，還不忘公開放話，聲稱自從“藍白合”破局後，他就打不通郭台銘的電話，三組電話都沒有接，打了就直接轉語音信箱，他留言、傳訊給郭台銘，郭台銘也不聞不問之後，昨日來到鴻海大本營新北市土城區，陪同國民黨籍“立委”候選人林金結乘車掃票，因為林金結是郭台銘的老友，並曾承諾將會在選前最後十天為其站台助選，但現在卻一直未見現身，而再次表達希望郭台銘趕快返台表態支持“侯趙配”。不過，趙少康也坦言，民進黨當局收押屏東縣議長周典論就是在威脅郭台銘，估計是郭台銘因此感到有壓力，而不敢出來。但趙少康更是喊話，呼籲郭董應想清楚，如果躲起來，對他的形象和各方面都不好，現在時間剩不多，希望郭董能趕快出來。

