高嘉瑜選舉公報批對手　游淑慧轟心術不正

民進黨“立委”候選人高嘉瑜在政見欄位中用超過半數的篇幅，細數自己與對手國民黨“立委”候選人李彥秀的區別。（台北市“立委”選舉公報） 中評社台北1月4日電／台北市“立委”選戰備受關注，民進黨台北市四選區（南港、內湖）候選人高嘉瑜在選舉公報政見欄刊登負面文宣，挨批選情與人格都沒藥救了。中國國民黨台北市第二選區（大同、士林）“立委”候選人游淑慧批高嘉瑜手法、心術皆不正，這樣把文宣攻擊的內容刊登在選舉公報上，等於是濫用“國家”資源，“中選會對內容規範都沒有查證，如果出現抹黑偽造造假，選前10天發出去到選民手上，根本沒辦法再回收更正”。



根據選舉公報內容，高嘉瑜在政見欄位中用超過半數篇幅，細數自己與對手、國民黨候選人李彥秀分別在政治背景、“立法院”表現、數項為民服務的案例有何不同。



游淑慧在臉書質疑高嘉瑜，該欄位原本就是“政見欄”，如果高嘉瑜的做法可以，試問以後每位候選人都有樣學樣，選舉公報政見欄恐怕都成為官方背書的負面文宣，而收到的選民，會以為內容是經過“中選會”審查背書。高嘉瑜手法、心術皆不正，連負面文宣都占國家便宜，“沒藥救了，無論是選情或是人格”。



高嘉瑜則回應，她在選舉公報內寫的都是事實，若有不實可請國民黨“立委”候選人李彥秀回應。高強調選舉本來就是一個公平、良性的競爭，她沒有一樣內容是惡意抹黑。



根據《中時新聞網》報導，外界發現台北市的綠營“立委”候選人中，目前僅王世堅未與蕭美琴同台，與初選對手、現任“立委”何志偉同框次數也不多。



游淑慧認為，王世堅的態度相當明顯，就是仗著台北市第二選區基本盤綠大於藍，認為沒有蕭美琴、沒有何志偉，王一樣也能贏。



游淑慧說，自己遇到很多到深綠基層，都告訴她，王世堅殺自己人特別狠。王世堅在面對國民黨前高雄市長韓國瑜、台灣民眾黨前台北市長柯文哲時，都沒有像對待同黨籍何志偉那麼凶悍，且現階段也完全沒有想弭平裂痕。



王世堅低調回應，表示相較於其他選區，大同士林的選情“相對穩定”，本來就應靠自己自立自強。