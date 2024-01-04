外交部駐港公署：外力干預注定失敗

反中亂港分子黎智英。（來源：香港文匯網） 中評社香港1月4日電／據大公報報導，針對所謂“對華政策跨國議會聯盟”、個別英國反華政客、歐洲議會議員妄議香港特區法院依法審理黎智英案，極力詆毀中央對港政策和香港國安法，大肆叫囂對中央政府和香港特區官員進行制裁等，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，指出有關政客妄圖包庇反中亂港分子、粗暴干預香港事務和中國內政、公然踐踏國際關係基本準則，不得人心，注定落敗。



發言人指出，黎智英是反中亂港事件主要策劃者、參與者和幕後推手，作為外國反華勢力的代理人和馬前卒，明目張膽勾結外部勢力危害國家安全，心甘情願充當外國勢力“以港遏華”政治工具。香港是法治社會，有法必依，執法必嚴，香港司法部門公正審案，依法辦案，合理合法，並得到社會民眾廣泛支持與讚賞。一些反華政客和機構罔顧事實，顛倒黑白，頻頻借有關案件說事，攻擊抹黑香港人權法治，妄圖煽動對華遏壓，其政治用心昭然若揭，虛偽面目世所共睹。



發言人強調，法治是香港長期繁榮穩定的重要基石。香港國安法實施三年來，香港社會重回正軌，政治氣象煥然一新，香港市民各項合法權利和自由在更安全的環境中得到更好保障。這些反華政客熱衷於玩政治操弄的鬼蜮伎倆，改變不了國際社會對香港法治進步的認可和信心，改變不了香港的法治環境和社會秩序，改變不了我們維護“一國兩制”和國家安全的堅定決心。



發言人重申，西方一些政客“逢中必反”“逢港必鬧”，一邊喊著尊重法治精神和司法獨立，一邊做著干預香港司法公正的卑鄙勾當。我們敦促這些反華政客認清現實、擺正位置，立即停止包庇美化反中亂港分子的不端行徑，立即打消干預中國內部事務的不良企圖，否則必將自毀形象、自取其辱！