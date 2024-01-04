里長曝赴陸旅遊遭辦　半路被帶走如白色恐怖

台中市福興里長陳友龍（左）、工學里長王文明（中）、永和里長陳起綸（右）現身說法。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月4日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市“立委”候選人廖偉翔、羅廷瑋、林家興今天召開記者會，痛批台灣檢調成為民進黨政府的鷹犬，大規模以涉《反滲透法》約談赴大陸旅遊的里長，台中市就有45位里長被調查，質疑是在製造寒蟬效應。有3位里長現身說法，直言不可思議，過去赴陸旅遊都沒問題，這次卻被當犯人對待，甚至在街頭被檢調帶走，很沒尊嚴，簡直是綠色恐怖！



台中市南區福興里長陳友龍、南區工學里王文明、南區永和里陳起綸現身說法，三人都是在去年10月參加金廈小三通4天3夜旅遊團。陳友龍指出，旅行團費要價新台幣近8千元，並不是無償出遊，也沒有接受招待，如果有問題，為什麼直到今年1月2、3日才被約談，他質疑，只因為後續有些人替在野黨“立委”候選人站台，就被檢調針對。



里長王文明說，她在1月2日幫羅廷瑋掃街拜票，過程中忽然有人開車過來，就要她上車，完全沒有事先通知，就帶到調查站，一待就是7個小時，檢警宣稱她是證人，但實際卻好像是被當犯人在拷問，說她涉嫌某些行為，令人心生畏懼，台灣的民主、民權蕩然無存。



里長陳起綸表示，現在回想起來還是心有餘悸，檢調直接到他的服務處要求馬上配合調查，但又說他是證人身分，依法證人沒有必須配合的必要，但仍要求上車，比白色恐怖還恐怖，還直接問涉嫌選罷法、涉嫌反滲透法，很多都是引導式問題，稍有不慎可能就會“被認罪”，真的非常恐怖。



台檢調以防堵境外勢力介入選舉為由，近期擴大偵辦，幾乎全台都有基層里長因赴陸旅遊被以涉犯《反滲透法》約談，有人交保，也有人被收押，造成人心惶惶。其中，台中市有45位里長在1月2、3日陸續被約談，部分無保請回，部分以新台幣6到8萬元不等交保候傳。

