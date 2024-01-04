蔡賴推宣傳大片　柯：影片拍盡　壞事幹絕

柯文哲接受媒體聯訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月4日電（記者 盧誠輝）針對民進黨2024候選人賴清德日前表態贊成公布高端疫苗合約一事，柯文哲今日上午到新竹車隊掃街前受訪認為，賴清德講這種話是民進黨的選舉話術，就像之前民進黨前“衛福部長”陳時中說高端合約是保存不是封存那種話，每天都發明新名詞，實在應該編一本民進黨“幹話錄”才對。



媒體詢問，賴清德競選總部推出的《在路上》宣傳影片，似乎讓民進黨選民都看了很感動，柯文哲看了會感動嗎？



柯文哲說，他覺得民進黨“治國”不怎麼樣，但選舉倒是一流，2014年他就跟民進黨合作過，每到選舉，民進黨就會開始拍那種文青式的影片，這是民進黨的專長，問題是他還是希望“國人”想想看，難道以前沒有拍過類似的影片嗎？以前拍更多啊，問題是“影片拍盡，壞事幹絕”，民進黨拍一大堆影片又怎樣？他的評語就是民進黨“治國”不怎麼樣，但選舉實在是一流。



柯文哲今日上午到新竹縣竹北市車隊掃街拜票，包括民眾黨新竹縣市議員林碩彥和李國璋都到場陪同。針對賴清德日前表態贊成公布高端疫苗合約一事，柯文哲不改大砲性格，強烈回擊。



柯文哲表示，他跟民進黨分手是從基隆輕軌開始，因為基隆輕軌讓他覺得“國家”的錢不是這樣用，但到高端疫苗的時候，他就真的翻臉了，因為政治不能連良心都沒有，當時疫情爆發都已經在死人了，但卻為了讓高端撈一點小錢，讓全台人民陷入危險，這已經超過他當醫生的道德底線。