黎智英直播承認勾結外國人

黎智英在黑暴期間上街遊行，持旗充當“指揮”。（來源：大公報） 中評社香港1月4日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英與旗下三間公司，涉嫌勾結外國勢力，違反香港國安法，昨日在西九龍法院大樓繼續聆訊，控方第二日宣讀開案陳詞，透露《蘋果日報》在美國國務院資深顧問惠頓（Christian Whiton）“建議”下推出英文新聞。黎智英又指示《蘋果日報》國際組不要批評特朗普，因為《蘋果日報》要靠特朗普政府“支持保命”。呈堂證據顯示，黎曾在一個直播節目中承認，自己正在“勾結外國人”。



控方在庭上展示多篇《蘋果日報》刊登的涉案文章，內容包括號召非法示威、宣揚暴力等。2019年4月27日，黎智英經WhatsApp指示壹傳媒集團行政總裁張劍虹“想想其他號召群眾參加反修例遊行的方法”。其中，黎智英以“泛民主派”的名義聯絡“香港監察”創辦人羅傑斯（Benedict Rogers），表示“泛民主派想請你辦件事”，請求羅傑斯即日採訪彭定康，談論反修例，以鼓動更多人上街示威。最終彭的報導於4月28日刊出。



控方又展示多條通訊紀錄。2020年4月17日，時任美國國務院資深顧問惠頓以電郵建議《蘋果日報》推出英文新聞，指美國讀者在政治及財政上均對黎有幫助，又指美國政要有意會見黎。隨後，黎開設WhatsApp群組，成員包括張劍虹、《蘋果日報》前副社長陳沛敏、前總編輯羅偉光、前執行總編輯林文宗、前社論主筆馮偉光等人，討論推出英文內容。2020年5月25日，《蘋果日報》發布英文版免費試看的宣傳文章。



黎稱《蘋果》要靠特朗普保命



2020年6月2日，黎又以WhatsApp指示張劍虹，“請國際組同事不要跟《紐約時報》及CNN（美國有線電視新聞網）針對特朗普（特朗普），我們《蘋果》卻要靠特朗普政府支持保命，這樣做不太好。”



控方在庭上播放節目《Live Chat with Jimmy Lai》的多個片段。節目中，黎建議特朗普政府就科技產業向中國實施制裁，又相信歐洲會跟隨美國制裁中國，呼籲美國增加對台灣的軍事支援。2020年11月20日，黎在直播中表示，雖然知道自己會捲入麻煩，他正在“勾結外國人”，這是嚴重罪行。