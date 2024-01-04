美國高校學子中國行：科研環境、高鐵是驚喜

1月3日，美國高校學子在上海參加世界華人數學家聯盟2023年會。（來源：復旦大學） 中評社北京1月4日電／據中國僑網報導，“我在這裡感受到了中國政府與高校對科研的重視”“我們從北京坐高鐵來上海，速度非常快！”……中國的科研環境和高鐵發展，成為在滬參加活動的美國高校學子熱議的話題。



世界華人數學家聯盟2023年會3日正在上海舉行。該聯盟由國際知名華人數學家丘成桐發起並擔任首屆聯盟主席。此次有18位美國名校青年學子受邀來華參加數學學術交流項目。



“這裡有很好的科研環境，同時願意支持一些長周期的科研項目。”首次來中國的加州大學伯克利分校博士研究生Alan Goldfarb說。



從小在美國長大的加州大學伯克利分校博士研究生郝瀚認為，中國為基礎科學研究提供了許多機會與資源。他感受到中國日新月異的變化。



“除了中國的科研環境，我想‘高鐵’是最讓我印象深刻的。”哥倫比亞大學博士研究生Samuel DeHority說，“很高興來中國感受科研發展，期待未來能夠參與美中兩國大學之間的科研合作。”



丘成桐表示，此次邀請來自美國斯坦福大學、麻省理工學院、加州大學伯克利分校、哥倫比亞大學的優秀學生參會，希望讓這些年輕人進一步瞭解中國，同時也看看華人學者、學生是怎樣的。



“中國的基礎科學，雖然發展得不錯，但要達到世界最前沿水平還有一些距離。”丘成桐認為，最頂尖的科學家，中國還是缺乏的。中國的基礎科學還處於發展階段，無法一下子跳躍到‘目的地’，所以一定要繼續努力。



丘成桐表示，希望年輕人把基礎實力夯實，未來走出一條別人沒走過的路，讓中國的研究氛圍與學科發展產生根本性的改變，期待未來能出現中國自己培養的數學大師。“科研的生命力還是在年輕人。”