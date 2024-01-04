韓國世宗市兩起多車連撞事故致14人受傷

這是1月4日在韓國世宗市拍攝的汽車連環相撞事故現場。（來源：新華網） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，韓國世宗市4日早上發生兩起多輛汽車連環相撞事故，造成至少14人受傷。



報導說，當地時間5時24分許，在世宗市一結冰的橋梁道路上，30餘輛汽車連環相撞，造成5人受傷。另外，當日6時27分許，前一車禍事發地附近的另一座橋梁上也發生8輛汽車追尾事故，造成9人受傷。兩起事故的14名傷者均為輕傷。



韓國警方正就事故原因展開調查。



（來源：新華網）