雞場街喜迎新年氛圍濃　華埠展望美好未來

馬六甲城市風光。（來源：搜狗百科） 中評社北京1月4日電／據中國僑網報導，“跨年之夜，我們與眾多遊客一起，以鳴鑼儀式迎接2024年的到來。”馬六甲歷史城區（雞場街）工委會主席顔天祿告訴記者。



馬來西亞雞場街的跨年夜熱鬧非凡。鑼聲隆隆，在場的每個人高聲呼喊著“新年快樂”等祝福語，歡笑聲交織在一起，喜慶的氣息感染著每個人。“五彩斑斕的煙花表演也如約而至，我們一同仰望天空，心中充滿了對新一年的美好期許。”顔天祿說。



“這次新年活動從去年10月就開始籌備。”顔天祿稱，除了常規的迎新年活動外，為當地華文教育籌集增建校舍基金的義賣活動也是重要的一項環節。“此外，我們還為當地青年提供了一個展示才藝的舞台，他們帶來了抖空竹、二十四節令鼓表演，還有現場樂隊、現代舞蹈等節目，既展現出傳統文化的韵味，又有現代藝術的活力。”



雞場街珍藏著華僑華人漂洋過海的歷史足跡。鄭和七下西洋，五次駐扎馬六甲的官廠原址，而後成了華人聚居地——雞場街。漫步街頭，充滿著老閩南味道的小巷和連排式騎樓建築、林立的華人同鄉會館和姓氏宗祠，還有已有350年歷史的華人廟宇青雲亭等，都是雞場街獨有的歷史記憶。



“隨著傳統娘惹菜、主題咖啡廳、連鎖品牌店的入駐，更多形式、更多樂趣的文化體驗場景吸引了年輕遊客的目光。”顔天祿說，雞場街正以其獨特的魅力，吸引越來越多的年輕遊客。這次前去跨年的遊客人數多達8000人，他們能體驗地道的娘惹文化，探索雞場街的“前世今生”。



談及新年心願，顔天祿說，2024年是兩國建交50周年。希望雞場街能夠繼續發揮文化優勢和橋梁作用，為促進當地旅遊經濟發展和推廣中華文化做出更加積極的貢獻。“我們相信，兩國之間的文化交流將更加頻繁，旅遊合作也將更加緊密。”