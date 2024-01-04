藍軍林金結發表共同政見　稱郭台銘不在台灣

國民黨新北市“立委”候選人林金結與郭台銘連署的“為了這片所深愛的土地，我寫下這一封信”聲明。（照片：林金結提供） 中評社台北1月4日電／新北市“立委”第十選區（三峽、土城）“立委”候選人民進黨吳琪銘與中國國民黨林金結今日上午舉行政見發表，林金結特別拿出一封與鴻海集團創辦人郭台銘連署的“為了這片所深愛的土地，我寫下這一封信”聲明，內容包括0－6歲國家養、全面落實AI教育、重經濟少口水、推動次世代核能、除弊興利打造廉能政府。表示這些“治國”理念與願景，希望各界和郭台銘一起全力推動。



林金結表示，他的從政之路深受各方的提攜，包括郭台銘2014年為他站台，讓他一舉成為新北市議員，至今連任三屆，更在去年拿下本區第一高票。他與郭台銘簽署了一份共同宣言與承諾。雖然郭台銘現在不在台灣，郭台銘透過幕僚給他一封信，希望他來共同承諾。他就在今日的政見發表會上，向所有市民好朋友出示他與郭台銘共同簽名連署的六點聲明。



“為了這片所深愛的土地，我寫下這一封信”六點聲明如下：



一、0－6歲國家養 願意生、輕鬆養。



二、全面落實AI教育 打造世界級算力中心



三、重經濟少口水 落實居住正義。



四、推動次世代核能 淨零碳排要重視。



五、除弊興利打造廉能政府 節省人民納稅錢。



六、STOP、RESET、RESTART！



林金結說，四年前參選，因為國民黨的分裂，以至於讓民進黨坐收漁翁之利，這次國民黨新竹市黨部主委李縉穎也回來幫忙，四年前國民黨輸在沒有團結，這一次我們贏在團結，他也在最近邀請了民眾黨台中市“立委”候選人蔡璧如、李縉穎、民眾黨新北市議員陳世軒、台北市議員林珍羽、新北市“立委”候選人李有宜等一起來幫他站台。



林金結表示，一個“立委”的提案需要15位“立委”的共同連署才能成案，他承諾只要理念相合的提案，他都願意幫民眾黨委員提案做連署，我們說好要在“立法院”針對議題、針對政策，與白色力量一起合作，為人民創造更美好的未來。



林金結強調，“中華民國”是大家的，不是你的，也不是我的，是大家的，我們期盼可以少一些政治的口水，民意代表要為人民多流一些汗水，我們要修更好的法與制度，讓台灣愈來愈好的方向做持續的努力，超越期待 看見未來。