綠控行政不中立促道歉　盧秀燕：我遵守規範

台中市長盧秀燕強調，她助選多次，都保持行政中立、遵守規範。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月4日電（記者 方敬為）民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，質疑中國國民黨台中市長盧秀燕涉行政不中立，動用市府資源幫特定“立委”候選人助選，要求盧秀燕傍晚5點前道歉，否則將發動連署召開臨時會，要求盧及市府局處長列席說明。盧秀燕對此強調，她助選N次了，該保持行政中立、該遵守的規範都有遵循，謝謝指教。



民進黨台中市黨部主委李天生、議員何文海、曾朝榮、張家銨、謝家宜、陳雅惠4日上午召開“媽媽市長行政不中立”記者會，質疑這次大選與“立委”選舉，盧秀燕多次違反行政中立原則，忘記自己理應當個全民市長，公然以詐騙話術為國民黨籍候選人助選，整個市府團隊都在偏袒護航，也加深藍綠雙方支持者之間的對立，要求盧秀燕應對全體市民道歉。



盧秀燕上午陪同國民黨“立委”候選人羅廷瑋至台中第三市場拜票。針對民進黨指控回應表示，她輔選次數是N次了，該保持行政中立的事項，以及應該嚴守選舉法律規範之事，她都有遵照。



民進黨台中議會黨團痛批盧秀燕耍嘴皮子，要求在今天傍晚5點前公開道歉，否則將發動連署召開臨時會，要求盧及市府局處長列席說明。台中市政府補充，盧市長參與輔選、站台等選務行程都依規定請假，未占用公務時間，一切都依規定辦理。