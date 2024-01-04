機構加碼布局　北交所發展駛入快車道

（來源：新華網） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，隨著北交所新一輪改革不斷走向縱深，市場各方參與的積極性也在不斷提升，包括券商、公募、私募等機構競相加碼布局北交所。不僅有券商積極參與北交所做市商、設立股權投資基金，公募、私募等機構也在積極參與北交所市場建設，形成了頭部機構逐步加碼、中小機構加速特色發展的格局。機構普遍認為，隨著2024年政策的不斷落地，北交所的發展將步入快車道。



頭部機構紛紛加碼北交所



2023年12月25日，中信建投發布公告稱，2023年12月22日，公司全資附屬公司中信建投投資有限公司中信建投投資與公司控股股東北京金控集團附屬公司北京金財基金管理有限公司以及北京金控資本有限公司，以及其他相關主體訂立相關協議，內容涉及北京金建北交股權基金合夥企業（有限合夥）（暫定名，簡稱“基金”）的設立及管理。所有合夥人向基金繳付之認繳出資總額為5億元。



據瞭解，該基金重點聚焦擬於北交所上市的優質企業及新興產業高成長性初創型企業；主要投向製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業及科學研究和技術服務業，並重點關注“2441”高精尖產業體系。



此前的2023年12月19日，中金公司開通北交所股票做市交易業務權限，正式成為北交所做市商，於2023年12月21日起為相關股票提供做市服務。至此，北交所市場做市商已達16家。北交所做市商擴容制度發布後，已有10餘家券商向北交所提交了評估測試申請，預計後續北交所做市商隊伍將持續擴大。

