公教軍警消挺侯康　趙少康籲讓國民黨當選

趙少康出席全台公教軍警消聯合總會召開“政界暨學界力挺侯康配”記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月4日電（記者 楊騰凱）全台公教軍警消聯合總會今日召開“學界、政界及公教軍警消挺侯康配”記者會，號召軍公教人員票投中國國民黨侯友宜，現場有退休教師、退休公務員團體約180人到場，狂喊“侯康配凍蒜”。趙少康也親自出席，當面向眾人請託，最後時刻奮力一搏，讓國民黨當選、“立院”單獨過半。



全台公教軍警消聯合總會今日召開“政界暨學界力挺侯康配”記者會，全台公教軍警消聯合總會總會長劉盛良出席，其餘與會人員包括趙少康、國民黨秘書長黃健庭、前“總統府資政”趙守博、前“教育部長”吳清基、前“體委會主委”戴遐齡、前消防署長陳弘毅、前陸軍中將胡筑生、前台中市議長林仁德等。



記者會地點位於侯友宜趙少康全台競選總部，現場還湧入全台退休教師聯盟、全台公教軍警消聯合總會、新北市退休警察組織“新北戰警”等軍公教相關單位會員，約180人到場。



趙少康正藍出身，受到現場深藍支持者熱情擁戴，趙致詞時現場支持者熱情鼓掌，狂呼“凍蒜”。



劉盛良表示，我們是退休軍公教群體的一份子，何其榮幸我們曾經在政府、學校或軍中相關部門服務過，絕大多數公務人員退休後，都是兩袖清風，但民進黨政府的“年金改革”是全台退休公教軍警消心中最隱忍的痛，盼大家一起化悲憤為力量，全力協助藍天再現，還我們應有的尊嚴。



劉盛良指出，侯友宜是基層公務員做起，我們以他為榮，趙少康則以社會公平正義、關懷弱勢族群為志，在此時此刻，希望知識份子能夠站出來挺侯康配，在選戰最後一哩路發揮臨門一腳的效用。