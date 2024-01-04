趙少康：賴若當選台海立刻緊張　美也沒辦法

國民黨2024大選副手候選人趙少康。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月4日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024副手候選人趙少康今日表示，民進黨賴清德是“務實‘台獨’工作者”，還講“中華民國”是災難，1月13日投票日馬上要到了，屆時如果是賴當選，他認為兩岸會立刻緊張起來，台灣將進入非常不確定的狀態，而且美國也不能怎麼樣、沒辦法。



全台公教軍警消聯合總會今日召開“政界暨學界力挺侯康配”記者會，趙少康到場呼籲軍公教人士奮力一搏挺國民黨侯康配。



趙少康致詞時表示，在兩岸關係方面，蔡英文相對比較低調，反觀賴清德自稱“務實‘台獨’工作者”，其實賴講這些話之前講的沒有“務實”兩個字，直接自稱是“‘台獨’工作者”，而且在任何職位絕對不會改變。



趙少康指出，賴還在辯論會上說“中華民國”是災難，事後聲稱口誤，少講了“憲法”兩個字，可是這不是口誤，不論有沒有講“憲法”兩個字，那是一體的兩面，“中華民國”與“中華民國憲法”是一體兩面，所以賴已經把心裡話流露出來了。



趙少康指出，所以他講真的，今年1月13日投票日馬上要到了，就剩下不到10天，如果1月13日是賴清德當選，不用等到5月20日就職，他認為台海立刻就緊張起來了，所以大家到底要選一個什麼樣的人？你想要戰爭就選賴清德，想要貪腐就選賴清德，到時台灣恐怕會進入非常不確定的狀態。



趙少康表示，那美國又能怎麼樣？美國眾議院前議長佩洛西來台灣後，對岸軍機一天到晚過“中線”，戰艦天天繞著台灣，美國又能怎麼樣？美國能夠阻止嗎？也不能啊，你只是給人家一個機會過來，你現在不能給人家任何借口，給了借口人家就跑來了，而且美國還沒辦法，怎麼會搞成這樣。



趙少康指出，所以兩岸事務是非常敏感的，要非常小心，一步都不能走錯。對台灣來講就是要和平，和平是最重要的，一個領導人如果不能給台灣帶來和平，那就是罪大惡極，最不適當的領導人。