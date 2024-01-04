翁重鈞揭陳明文政治鍊金術　利用政策發大財

國民黨團召開“打破世襲壟斷 嘉義換人做看嘜！”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌日前猛轟民進黨英系要角、“立委”陳明文買農地變更地目，從蔡政府補助產業計劃獲取龐大利益。中國國民黨“立法院”黨團4日接著打，展現在野合作力量。國民黨嘉義“立委”翁重鈞表示，陳明文身為“立法院”經濟委員會委員，為何去申請這些補助？時機又那麼巧合？陳明文的政治鍊金術、兒子陳冠廷接棒撈金，各界應“反明文規定”！



嘉義縣堪稱民進黨英系大本營，縣長翁章梁、第一選區（海區）“立委”蔡易餘及第二選區（山區）陳明文都是“英系”。嘉義縣第二選區“立委”候選人，由於陳明文不再選連任，交棒給兒子陳冠廷參選，而國民黨、台灣民眾黨、親民黨都未在該選區提名人選，而是與無黨人士組成“在野大聯盟”共推無黨籍候選人林國慶。林國慶在4年前參選“立委”高喊“反明文規定”獲非綠勢力支持，得票率41%，僅小輸陳明文5%。



黃國昌日前曾揭露英系要角陳明文在嘉義縣，利用蔡政府產業補助計劃，包括養豬、冷鏈等，一有政策陳明文都立刻在嘉義開一家，從兒子陳冠廷掛名的養豬廠，到以老婆為名成的立安福冷鏈，2021年起陸續收購超過3公頃的“特農”土地，接著在“農委會”核定、嘉義縣政府同意農地變更申請為非農業使用，利用政府政策賺大錢、發大財，蔡政府還一路開綠燈護航到底，這才叫掌握權勢炒地皮。



中國國民黨“立法院”黨團4日召開“打破世襲壟斷 嘉義換人做看嘜！”記者會，出席人員包括黨團總召曾銘宗、首席副書記長李德維、國民黨“立委”翁重鈞、嘉義縣議員何子凡。



翁重鈞表示，黃國昌在去年12月下旬提到陳明文有沒有炒地皮的問題、有沒有接受政府補助的狀況，他要追問，陳冠廷申請的補助到底是多少錢？“農業部”一直不願提供資料，這次要召開臨時會，是否也把“農業部”百億養豬計劃中，陳明文家族到底補助多少錢，對外釐清。