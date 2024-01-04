普京簽署命令舉辦俄中文化年

（來源：新華網） 中評社北京1月4日電／據新華社報導，俄羅斯總統普京3日簽署一項命令，於2024－2025年舉辦俄中文化年。



據俄羅斯法律信息網站當天發布的文件，這一決定旨在進一步發展俄中關係，拓展兩國在文化領域的雙邊合作。普京還指示俄政府組建俄中文化年籌備委員會，並在未來一個月內制定主要活動計劃。



2024年中俄兩國迎來建交75周年，雙方宣布舉辦2024－2025年中俄文化年。



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