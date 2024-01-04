貼北約越近，韓國離安全越遠

2023年4月22日，人們在瑞典斯德哥爾摩參加反北約、反軍演抗議活動。（來源：新華網） 中評社北京1月4日電／韓國外交部近日聲稱，要強化與北約的“實質性合作”。近年來，韓國積極向北約靠攏，與北約簽署協議、展開合作，其領導人連續兩年參加北約峰會。然而，作為美國煽動集團對抗、維護霸權利益的工具，北約不會給韓國帶來想要的安全，只會將其推向相反的方向，給亞太地區帶來動蕩和不安。



近年來，北約將觸手頻頻伸向亞太，通過販賣安全焦慮等手段拉攏韓日等亞太國家，並不斷加大在亞太地區的力量投射。尹錫悅政府上台後，韓國與北約的關係大幅邁進，成為北約“亞太化”的重要著力點之一。2022年6月，作為首位參加北約峰會的韓國總統，尹錫悅提出與北約互設代表處的計劃；2023年7月的北約峰會期間，雙方簽訂了涵蓋多領域的“個別針對性夥伴關係計劃”，韓國表示計劃加入北約的戰地信息收集和開發系統，同北約成員國交換軍事機密；不久前，韓國首次以“北約夥伴國”身份參加了北約“網絡聯盟2023”演習……對於美國主導的北約“亞太化”，韓國政府可以說言聽計從。



北約在全球製造的動蕩，眾所周知。韓國政府聲稱要通過加強與北約的“緊密合作”維護本國安全利益，可能會適得其反。作為冷戰產物的北約，至今依舊抱持零和博弈、對抗思維，在美國主導下不斷尋求擴張地理邊界和活動範圍，一再挑起戰爭衝突。冷戰結束至今，北約的手伸向哪裡，就會在哪裡製造分裂和混亂：轟炸南聯盟，以“反恐”名義發動阿富汗戰爭，入侵伊拉克，空襲利比亞，推動烏克蘭危機升級……都給當地人民帶來了沉重災難。韓國延世大學名譽教授文正仁在《韓民族日報》上刊文指出，比起通過外交努力預防戰爭，韓國政府近年來持續加強韓美日三國軍事合作以及與北約的合作，加重了韓國民眾對安全的不安，東北亞地區“可能會回到過去冷戰時期岌岌可危的安全環境”。



北約作為全球最大的軍事組織，其本質是美國維護其霸權的工具。在當前國際安全局勢動蕩不安背景下，北約仍不斷染指域外事務，製造對抗，其擴張野心和霸權圖謀昭然若揭。北約保持向亞太地區擴張的進攻態勢，是試圖把在歐洲挑動甚至製造對抗的套路復制到亞太地區，對地區局勢有百害而無一利。韓國政府應當認識到，不斷強化與北約的合作無異於“引狼入室”。北約東進亞太只會攪動地區緊張局勢，引發陣營對抗甚至“新冷戰”“新熱戰”，是逆潮流而動，開歷史倒車，不得人心。亞太國家不歡迎、很多北約國家不贊成“北約亞太化”，亞太地區也不需要“亞太版北約”。亞太是發展的高地、合作的熱土，不是地緣政治的角鬥場。求和平、謀合作、促發展才是亞太地區的大勢，是民心所向。

