查介選鎖定新住民？台官方：不必見縫插針

“行政院”發言人林子倫。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月4日電（記者 鄭羿菲）台“法務部”日前向“行政院”報告境外勢力介入選舉，將新住民列為首位，引發爭議。“行政院”發言人林子倫4日緊急滅火表示，“法務部”相關簡報呈現，在院會中造成了一些不必要的誤會，經提醒後，在院會後記者會也立即調整，並未提到新住民相關內容，外界其實沒必要過度解讀，或見縫插針。



“法務部”上周在“行政院”院會上報告須加強查緝的五大境外勢力新興介選模式時，竟將新住民列為首位，指境外勢力會藉由在台新住民發展組織介選，多位與會官員表達不認同。中國國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗4日痛批，民進黨這是公然歧視新住民！國民黨團表達最嚴重的抗議！



“行政院”4日上午舉行院會，並召開院會後記者會，由發言人林子倫主持，“數位發展部次長”闕河鳴、“國科會副主委”陳儀莊出席。



林子倫表示，媒體今天有相關報導，“法務部”在上週的院會報告，主要是為了說明“中國介選”手段及樣態，目的是要提醒民眾多加注意，並沒有針對特定族群的意思。只不過“法務部”在相關簡報的呈現方式，造成了一些不必要的誤會，在院會中提醒後，“法務部”已立即調整簡報內容，當天院會後記者會，“法務部”也是以調整後的內容進行報告，並沒有提到新住民相關內容。



林子倫說，這是院會報告的一個討論過程，當下也立即釐清、調整，外界其實沒有必要在這個部分過度解讀，或見縫插針。